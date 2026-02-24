Ovo je mjesto eksplozije u Moskvi: Snimka otkrila trenutak kada je postavljena bomba

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POGINULE DVIJE OSOBE /

U eksploziji ispred željezničkog kolodvora u Moskvi rano u utorak poginule su dvije osobe, uključujući policajca i osumnjičenika za kojeg se vjeruje da je postavio eksplozivnu napravu, citiraju ruske novinske agencije policijske izjave.

Policija, koju citiraju agencije, izjavila je da su istražitelji pregledali video snimku na kojoj se vidi kako osumnjičenik prilazi policijskom automobilu ispred kolodvora Savjolovski u središtu Moskve i tamo postavlja napravu.

U eksploziji su ozlijeđena još dva policajca. Policija nije dala objašnjenje niti motivaciju za incident.