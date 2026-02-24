FREEMAIL
POGINULE DVIJE OSOBE /

Ovo je mjesto eksplozije u Moskvi: Snimka otkrila trenutak kada je postavljena bomba

U eksploziji ispred željezničkog kolodvora u Moskvi rano u utorak poginule su dvije osobe, uključujući policajca i osumnjičenika za kojeg se vjeruje da je postavio eksplozivnu napravu, citiraju ruske novinske agencije policijske izjave.

Policija, koju citiraju agencije, izjavila je da su istražitelji pregledali video snimku na kojoj se vidi kako osumnjičenik prilazi policijskom automobilu ispred kolodvora Savjolovski u središtu Moskve i tamo postavlja napravu.

U eksploziji su ozlijeđena još dva policajca. Policija nije dala objašnjenje niti motivaciju za incident.

24.2.2026.
8:38
danas.hr
UkrajinaRusijaMoskvaEksplozija
