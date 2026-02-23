Hoće li film koji je trijumfirao na Bafti, zasjati i na nadolazećim Oscarima?

KRENULA SEZONA KIPIĆA /

U Londonu su dodijeljeni još jedni britanski Oscari i to po 79. put. Filmsku nagrada Bafta dodjeljuje Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti. Holivudska crna komedija "Jedna bitka za drugom" s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi pobjednik je najpoznatijih britanskih filmskih nagrada. Film je osvojio ukupno 6 Bafti, uključujući i one za najbolji film i redatelja.

Dodjelu je vodio glumac Alan Cumming, a crvenim tepihom najstarijih filmskih nagrada u Europi nisu prošetala samo vrsna holivudska imena - već i britanski kraljevski par. Prvi put nakon tri godine dijelom dodjele bila je i Kate Middleton. Bafta je ne samo jedna od najcjenjenijih filmskih nagrada, već i izvrstan pokazatelj nadolazećih Oscara. Sezona dodjele filmskih nagrada ulazi u sam foto-finiš. Uoči dodjele Oscara napetost raste jer konačni rasplet ostaje potpuno uzbudljiv, nepredvidljiv. Više u prilogu...