Susjeda Nada predosjetila Vjesnikovu sudbinu? 'Nisam jedina, svi smo vidjeli što rade'

TUGA I JAD /

Počele su pripreme za rušenje zgrade Vjesnika koja je izgorjela u požaru prije više od tri mjeseca. Na teren je stigla i vojska.

Izvođač u 30 dana mora u potpunosti normalizirati promet, a u roku tri mjeseca ukloniti neboder.

'Osjećala sam da će se to dogoditi'

Ljudi koji su za Vjesnik vezani emotivno su neutješni.

"Ma kad sve ovo pogledam ujutro kad se probudim - tuga i jad. A osjećala sam da će se to dogoditi, jer kako tu stanujem, vidjela sam često klince kako vikendom kad nema čuvara skaču preko ograde i trče unutra. Nisam jedina, svi stanari smo to vidjeli", priča nam Nada Antičević iz Zagreba.

