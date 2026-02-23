Susjeda Nada predosjetila Vjesnikovu sudbinu? 'Nisam jedina, svi smo vidjeli što rade'

POČELO JE /
Vojska stigla u Vjesnik, otkriveno i što se događa na 15. katu: 'Uskoro kreće prva faza'
Počele su pripreme za rušenje zgrade Vjesnika koja je izgorjela u požaru prije više od tri mjeseca. Na teren je stigla i vojska.
Izvođač u 30 dana mora u potpunosti normalizirati promet, a u roku tri mjeseca ukloniti neboder.
Ljudi koji su za Vjesnik vezani emotivno su neutješni.
"Ma kad sve ovo pogledam ujutro kad se probudim - tuga i jad. A osjećala sam da će se to dogoditi, jer kako tu stanujem, vidjela sam često klince kako vikendom kad nema čuvara skaču preko ograde i trče unutra. Nisam jedina, svi stanari smo to vidjeli", priča nam Nada Antičević iz Zagreba.
