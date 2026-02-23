Kraljevski portret pored Mona Lise u Louvreu, ali oči ex princa nisu zagonetne, iz njih vrišti šok i krivnja

'SADA SE ZNOJI' /

To je fotografija koja će ući u povijest, to je najbolji kraljevski portret ikad snimljen, to je slika koja predstavlja propast monarhije. To je isti pogled kakav ima lik na slavnoj slici Vrisak. Sve su to komentari na fotografiju uhićenja ex princa Andrewa, koja se kratko pojavila i pariškom Louvreu, pored Mona Lise. Sliku užasnutog Andrewa uz natpis: Sada se znoji, u Louvre su objesili britanski politički aktivisti koji inače izvode slične provokacije. Djelo Reutersovog fotografa Phila Noblea već danima analiziraju mediji: Guardian piše da je to izraz lica pun šoka, boli i horora. Izraz krivnje. BBC piše da će njegovo šokirano lice ući u povijest. Prvi je to put od 17. stoljeća da je uhićen jedan član kraljevske obitelji. Andrew je proveo 11 sati u policiji, zbog sumnje da je Jeffreyu Epsteinu odavao povjerljive vladine podatke.