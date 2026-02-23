FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA ČETVRTU GODIŠNJICU /

Zbog Orbana čelnici u Kijev stižu praznih ruku, ništa od sankcija Rusiji, ništa od pomoći Ukrajini

Europski čelnici na sutrašnju četvrtu obljetnicu ruske invazije na Ukrajinu - u Kijev stižu - praznih ruku. Jer zbog neslaganja Mađarske, Europa nije izglasala novi paket sankcija Moskvi, a upitan je i zajam Ukrajini težak 90 milijardi eura. Dok propadaju pokušaji europske pomoći, krajem tjedna - nova runda mirovnih pregovora. Bez 20. paketa europskih sankcija protiv Rusije i zajma od 90 milijardi eura - tako će Ukrajina dočekati sutrašnju 4. godišnjicu rata. Jer Mađarska je odlučila ostvariti svoju prijetnju: blokirati europsku pomoć Kijevu, a zbog ukrajinske obustave nafte kroz Družbu. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.2.2026.
21:37
Ana Trcol
Victor OrbanRat U UkrajiniSankcijePaket Pomoći
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx