Zbog Orbana čelnici u Kijev stižu praznih ruku, ništa od sankcija Rusiji, ništa od pomoći Ukrajini

NA ČETVRTU GODIŠNJICU /

Europski čelnici na sutrašnju četvrtu obljetnicu ruske invazije na Ukrajinu - u Kijev stižu - praznih ruku. Jer zbog neslaganja Mađarske, Europa nije izglasala novi paket sankcija Moskvi, a upitan je i zajam Ukrajini težak 90 milijardi eura. Dok propadaju pokušaji europske pomoći, krajem tjedna - nova runda mirovnih pregovora. Bez 20. paketa europskih sankcija protiv Rusije i zajma od 90 milijardi eura - tako će Ukrajina dočekati sutrašnju 4. godišnjicu rata. Jer Mađarska je odlučila ostvariti svoju prijetnju: blokirati europsku pomoć Kijevu, a zbog ukrajinske obustave nafte kroz Družbu. Više u prilogu...