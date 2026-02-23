Neslužbeno doznajemo gdje ide otpad od Vjesnika: Ima ga čak 8.000 tona

Počele su pripreme za rušenje zgrade Vjesnika koja je izgorjela u požaru prije više od tri mjeseca. Večeras nema konkretnih radova, bageri miruju. U tijeku su pripremne radnje i čeka se postavljanje zaštitne ograde. Ključni radovi bili su na 15. katu, gdje se vrše ispitivanja.

Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva rekao je da je danas na terenu bilo između 10 i 15 radnika te da će taj se broj mijenjati ovisno o potrebi. Pitali smo ga i ima li vinkovačka tvrtka dovoljno kapaciteta i radnika, ili će trebati pomoć drugih tvrtki. Na to pitanje nije nam mogao odgovoriti u ovom trenutku.

Isto tako, tijekom dana sastali su se izvođač radova, predstavnici Ministarstva i Grada. Osim regulacije prometa, tema je bila i zbrinjavanje otpada. Neslužbeno doznajemo da Grad Zagreb ima lokaciju - najizglednija je Tišinska, odnosno Jakuševec. Radi se o 8.000 tona otpada, što govori koliko posla čeka vinkovačku tvrtku.

Što se događa na 15. katu?

Više o temi nam je otkrio Mario Uroš, statičar i profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, kojeg smo pitali kakva se ispitivanja vrše na 15. katu "Izvođač je danas s kooperantima radio ispitivanja. Prije svega to je vađenje valjaka betona i uzorak armature kako bi se utvrdile mehaničke karakteristike. Pretpostavljam da to prije svega koristi da bi se kasnije detaljnije mogla odrediti sama metoda rušenja i eventualne podupore postavljanja koje bi vjerojatno trebalo napraviti unutar mjesec dana, prije otvaranja Slavonske avenije.

"Zgrada Vjesnika se nije puno promijenila od pet-šest dana nakon požara. Mjerenja, pukotine i sami konstrukcijski elementi su manje-više ostali isti.

Pretpostavka je da nije bitno promijenila svoja svojstva od tada", dodaje Uroš.

Strojna metoda

Na pitanje je li rok od tri mjeseca realan, Uroš kaže: "Pa je, ovisi o metodi i na kraju krajeva tehnikama unutar metode kojima će se služiti izvođač da bi uklonio zgradu i otvorio za mjesec dana Slavonsku aveniju". Pitali smo i može li se Vjesnik strojnom metodom srušiti u roku od tri mjeseca. "Može, kako ne, samo za to treba imati dobru tehnologiju i strojeve", poručuje Uroš.

Naš sugovornik potom je opisao kakva ispitivanja provode: "To radimo daljinski, nismo prisutni unutra svaki dan, nego imamo daljinska mjerenja koja se odnosi na širine pukotina, dinamičke karakteristike konstrukcije, gdje vidimo jesu li se dogodile određene dinamičke pobude, je li dio konstrukcije ili cijela u opasnosti. Na temelju toga možemo alarmirati izvođača, jer vidimo da su i danas ljudi unutra zadržavali, tako da je manje-više to postalo opasnije nego što je bilo dosad, dok je zgrada bila prazna".