Rekordna kazna klubu u Njemačkoj zbog misterioznog igrača čije tajne šokiraju javnost
Uspjeh 'Matea Vidmara' ne bi bila toliko važna vijest da 'Mateo Vidmar' zapravo ne postoji.
Nogometna priča iz nižih njemačkih liga pretvorila se u nevjerojatan skandal kakav se rijetko viđa i izvan filmskog platna. Klub SpVgg Haidhausen suočio se s drastičnom kaznom nakon što je otkriveno da je njihov ključni igrač zapravo koristio lažni identitet.
Momčad je dominirala u regionalnoj ligi, šestoj u poretku hierarhija liga, a veliki doprinos dao je krilni napadač Mateo Vidmar koji je tijekom jeseni zabio devet pogodaka. Međutim, ono što je izgledalo kao sportska bajka ubrzo se pretvorilo u potpuni kaos.
Sve je počelo u prosincu prošle godine kada je njemačka policija uhitila 34-godišnjeg muškarca nakon dramatične potjere u Münchenu. Prema navodima istrage, pokušao je automobilom naletjeti na policijske službenike, nakon čega je priveden.
Pretresom njegove kuće otkriven je šokantan sadržaj, nekoliko kilograma droge, oružje, krivotvoreni dokumenti i veća količina gotovine. Ubrzo je postalo jasno da je isti čovjek godinama nastupao u amaterskom nogometu pod izmišljenim imenom.
Istraga je potvrdila kako je upravo pod tim lažnim identitetom bio registriran i u klubu iz Bavarske, čime je otvoren ozbiljan disciplinski postupak. Kao posljedica, Bavarski nogometni savez odlučio je kazniti SpVgg Haidhausen oduzimanjem čak 27 bodova – čime su praktički izbrisane njihove šanse za promociju.
Iz kluba tvrde kako nisu imali nikakvih saznanja o dvostrukom životu svog igrača. Predsjednik Giuseppe Scialdone istaknuo je da je riječ o prijevari te da su i sami postali žrtve.
„Djelovao je potpuno normalno, nije odavao nikakve sumnje. Predstavio se kao vlasnik fitness centra, uredno je ispunio svu dokumentaciju i nije bilo načina da posumnjamo u vjerodostojnost“, poručio je Scialdone.
Klub je već pokrenuo žalbeni postupak, nadajući se da će kazna biti ublažena.
