Rekordna kazna klubu u Njemačkoj zbog misterioznog igrača čije tajne šokiraju javnost

Nogometna priča iz nižih njemačkih liga pretvorila se u nevjerojatan skandal kakav se rijetko viđa i izvan filmskog platna. Klub SpVgg Haidhausen suočio se s drastičnom kaznom nakon što je otkriveno da je njihov ključni igrač zapravo koristio lažni identitet.

Momčad je dominirala u regionalnoj ligi, šestoj u poretku hierarhija liga, a veliki doprinos dao je krilni napadač Mateo Vidmar koji je tijekom jeseni zabio devet pogodaka. Međutim, ono što je izgledalo kao sportska bajka ubrzo se pretvorilo u potpuni kaos. Uspjeh 'Matea Vidmara' ne bi bila toliko važna vijest da 'Mateo Vidmar' zapravo ne postoji.

Sve je počelo u prosincu prošle godine kada je njemačka policija uhitila 34-godišnjeg muškarca nakon dramatične potjere u Münchenu. Prema navodima istrage, pokušao je automobilom naletjeti na policijske službenike, nakon čega je priveden.

Pretresom njegove kuće otkriven je šokantan sadržaj, nekoliko kilograma droge, oružje, krivotvoreni dokumenti i veća količina gotovine. Ubrzo je postalo jasno da je isti čovjek godinama nastupao u amaterskom nogometu pod izmišljenim imenom.

Istraga je potvrdila kako je upravo pod tim lažnim identitetom bio registriran i u klubu iz Bavarske, čime je otvoren ozbiljan disciplinski postupak. Kao posljedica, Bavarski nogometni savez odlučio je kazniti SpVgg Haidhausen oduzimanjem čak 27 bodova – čime su praktički izbrisane njihove šanse za promociju.

Iz kluba tvrde kako nisu imali nikakvih saznanja o dvostrukom životu svog igrača. Predsjednik Giuseppe Scialdone istaknuo je da je riječ o prijevari te da su i sami postali žrtve.

„Djelovao je potpuno normalno, nije odavao nikakve sumnje. Predstavio se kao vlasnik fitness centra, uredno je ispunio svu dokumentaciju i nije bilo načina da posumnjamo u vjerodostojnost“, poručio je Scialdone.

Klub je već pokrenuo žalbeni postupak, nadajući se da će kazna biti ublažena.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog