Ovako je Šime Vrsaljko izgledao na početku svoje nogometne karijere: Teško ga je prepoznati
Kada je tek započinjao svoj karijerni put, Šime nije imao ni bradu, ni tetovaže
Šime Vrsaljko oduvijek je slovio za jednog od najpoželjnijih hrvatskih nogometaša – ne samo zbog uspješne karijere i vještine na terenu, nego i zbog izgleda kojim se oduvijek isticao u masi. Danas ga javnost prepoznaje po dužoj kosi, tetovažama i upečatljivom stilu, ali malo tko se sjeća kako je izgledao na početku karijere, kad je kao skromni mladić iz Zadra tek sanjao o velikim stadionima.
Rođen 10. siječnja 1992. godine u Zadru, Šime je prve nogometne korake napravio u lokalnom klubu, gdje su treneri brzo primijetili njegovu borbenost i upornost pa je ubrzo prešao u Dinamo Zagreb. U to vrijeme izgledao je sasvim drugačije nego danas – kratke kose, bez brade i tetovaža.
Podsjetimo, 2017. godine oženio se Mateom Kedžo, svojom dugogodišnjom djevojkom iz školskih dana. Par je iste godine dobio sina Brunu, no njihov se brak nakon nekoliko godina raspao.
Nakon toga, Šime je započeo vezu sa slovenskom manekenkom Kajom Vidmar, s kojom danas ima dvoje djece – kćer Viktoriju i sina.
