Ovo se događa rijetko kada: Pripremite se za prodor polarne zime, na udaru i Europa

Najnovije analize i prognostički podaci pokazuju anomaliju tlaka koja se spušta u stratosferu, što je izravna posljedica nedavnog događaja stratosferskog zatopljenja i poremećaja polarnog vrtloga.

Očekuje se raspad donje cirkulacije, što će osloboditi hladni polarni zrak prema Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Europi, donosi Severe Weather.

Polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, zadržavajući je u polarnoj regiji. No kada dođe do njegovog značajnijeg poremećaja, može osloboditi hladni zrak, donoseći pravu zimsku vremensku situaciju u umjerene geografske širine.

Veliki polarni vrtlog

Polarni vrtlog je naziv za široku zimsku cirkulaciju iznad sjeverne (i južne) hemisfere. Možete ga zamisliti kao ciklon ili rotirajući zid iznad polarnog područja. Podiže se od površine prema stratosferi (više od 50 km visine), zadržavajući hladni polarni zrak unutar sebe.

U atmosferi pratimo dva sloja tijekom zime: stratosferu i troposferu. Polarni vrtlog se proteže kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajem.

Zbog toga se cijeli Polarni vrtlog dijeli na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Snažan Polarni vrtlog može zadržati hladni zrak u polarnim područjima, stvarajući blaže uvjete za Sjedinjene Američke Države, Europu i druge srednje geografske širine.

Foto: Severe Weather

No, kada je Polarni vrtlog poremećen ili potpuno kolapsira, hladni zrak više se ne može zadržati te lako izlazi iz polarnih područja prema Sjedinjenim Američkim Državama i drugim regijama umjerenih širina.

Ovakav slab ili poremećen Polarni vrtlog upravo sada vidimo u prognozi, koji donosi hladnoću u SAD, Kanadu i Europu. Sama smetnja obično je uzrokovana porastom tlaka i temperature u stratosferi, poznatim kao događaj stratosferskog zatopljenja (SSW).

Stratosfersko zatopljenje

SSW događaj znači porast tlaka i temperature u stratosferi, što stvara veliki pritisak na Polarni vrtlog. Nedavni SSW događaj dogodio se krajem studenog i početkom prosinca, snažno pogađajući Polarni vrtlog.

Analize pokazuju snažno područje visokog tlaka u srednjoj stratosferi, koje je ometalo i deformiralo strukturu Polarnog vrtloga. Takvi događaji su rijetki za ovo doba godine. U posljednjih 70 godina zabilježeni su samo nekoliko puta, a ovo je najraniji takav događaj u povijesti.

Poremećaj Polarnog vrtloga "odozgo prema dolje" omogućuje nakupljanje visokog tlaka nad polarnim područjima, što oslobađa hladan zrak prema SAD-u i Europi.

Foto: Severe Weather

Oslobađanje hladnog zraka

Pod utjecajem poremećenog Polarnog vrtloga, dva snažna središta hladnog zraka pomiču se prema Sjevernoj Americi i Europi, stvarajući lokalni sjeverni tok i dovodeći hladni polarni zrak.

Očekuje se da će ova hladnoća utjecati na vrijeme u SAD-u, Kanadi i Europi u narednim tjednima. Hladni zrak već je akumuliran nad zapadnom Kanadom, što omogućuje brže prodore hladnog zraka prema SAD-u.

Sjeverni tokovi donijet će hladnu zimu u Europu, dosežući i južne dijelove kontinenta. Ovo bi moglo rezultirati snježnim padalinama u istočnim i središnjim dijelovima SAD-a te Europe, ovisno o dostupnosti vlage.

Foto: Severe Weather

Obrasci prošlih godina

Analize prošlih godina pokazuju da rani poremećaji Polarnog vrtloga često vode do hladnijeg siječnja, čak i kada se gornji dio vrtloga učvrsti. Slični obrasci iz prošlih godina ukazuju na hladan siječanj u SAD-u, Kanadi i Europi.

Mjesec siječanj pokazuje stabilan tok hladnog zraka od zapadne i srednje Kanade prema sjevernim i istočnim dijelovima SAD-a. Europa također može očekivati hladne temperature zahvaljujući sjevernom protoku zraka.

Najveći potencijal za snijeg očekuje se duž glavne rute hladnog zraka od Kanade preko središnjeg SAD-a do Istočnog dijela.

