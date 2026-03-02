FREEMAIL
BRZO I JEDNOSTAVNO

Recept za zapečenu tjesteninu s piletinom: Ručak za cijelu obitelj gotov za 20 minuta

Recept za zapečenu tjesteninu s piletinom: Ručak za cijelu obitelj gotov za 20 minuta
Foto: Freepik

Ovo jelo je predivno utješna zapečena tjestenina s piletinom koju će obitelj obožavati. Velika prednost ovog recepta je što se može pripremiti unaprijed, pa čak i zamrznuti do tri mjeseca

2.3.2026.
6:28
Antonela Ištvan
Freepik
Mary Berry, legendarna britanska kulinarska autorica, tijekom godina podijelila je bezbroj recepata, uključujući brze večere idealne za radni tjedan i prehranu cijele obitelji. Među njima se posebno ističe njezina zapečena tjestenina s piletinom. Kako prenosi Mirror, ovo jelo je opisano kao "predivno utješna zapečena tjestenina s piletinom koju će obitelj obožavati". Velika prednost ovog recepta je što se može pripremiti unaprijed, pa čak i zamrznuti do tri mjeseca.

Recept za zapečenu tjesteninu s piletinom

Sastojci (za šest do osam osoba):

  • 25 g maslaca, plus dodatno za premazivanje posude
  • 225 g sušene penne tjestenine (ili drugog oblika po želji)
  • 1 manja glavica luka, grubo nasjeckana
  • 4 pileća prsa bez kože i kostiju, narezana na trakice
  • 1 čajna žličica paprike
  • 2 jušne žlice suncokretovog ulja
  • 50 g glatkog brašna
  • 600 ml vrućeg mlijeka
  • 2 čajne žličice senfa s cijelim zrnom
  • 125 g zrelog cheddar sira, naribanog
  • 2 velike rajčice, očišćene od sjemenki i narezane na male kockice
  • sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Postupak pripreme korak po korak:

  1. Pripremite pećnicu i skuhajte tjesteninu: Zagrijte pećnicu na 220°C (ili 200°C s ventilatorom). Maslacem dobro namastite pliću vatrostalnu posudu zapremnine otprilike 1,75 litara. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu te u njoj skuhajte tjesteninu zajedno s nasjeckanim lukom prema uputama na pakiranju. Nakon kuhanja, tjesteninu i luk ocijedite, isperite pod hladnom vodom te ostavite u cjedilu da se potpuno ocijede.
  2. Začinite i ispecite piletinu: Dok se tjestenina cijedi, pripremite piletinu. Trakice piletine stavite u vrećicu za zamrzavanje, dodajte papriku te malo soli i papra. Zatvorite vrećicu i dobro je protresite kako bi se začini ravnomjerno rasporedili po mesu. U velikoj tavi zagrijte jednu žlicu ulja i na jakoj vatri brzo pržite piletinu oko dvije minute, dok ne bude pečena. Pomoću šupljikave žlice izvadite piletinu na tanjur i ostavite je sa strane.
  3. Napravite umak: U velikom loncu otopite maslac, dodajte brašno i miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu (zapršku). Kuhajte jednu minutu, a zatim postupno ulijevajte vruće mlijeko, neprestano miješajući na jakoj vatri dok umak ne postane gladak i gust. Pustite da umak lagano krčka četiri minute. Na kraju u umak umiješajte senf i polovicu naribanog sira te začinite solju i paprom po želji.
  4. Složite jelo: Ocijeđenu tjesteninu i luk ubacite u lonac s umakom i sve dobro promiješajte. Polovicu te smjese rasporedite po dnu pripremljene vatrostalne posude. Preko tjestenine ravnomjerno posložite trakice piletine, a zatim ih prekrijte ostatkom smjese tjestenine i umaka. Po vrhu pospite nasjeckane rajčice i preostali naribani sir.
  5. Pecite: Stavite u zagrijanu pećnicu i pecite 20 minuta, odnosno dok jelo ne počne ključati i ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu na vrhu.

Ovaj recept Mary Berry dokaz je da ukusan i bogat obiteljski obrok ne mora zahtijevati sate provedene u kuhinji. Bilo da ga poslužite odmah ili pripremite unaprijed za užurbani tjedan, ova zapečena tjestenina s piletinom zasigurno će postati jedno od omiljenih jela u vašem domu.

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima

 

