Recept za zapečenu tjesteninu s piletinom: Ručak za cijelu obitelj gotov za 20 minuta
Ovo jelo je predivno utješna zapečena tjestenina s piletinom koju će obitelj obožavati. Velika prednost ovog recepta je što se može pripremiti unaprijed, pa čak i zamrznuti do tri mjeseca
Mary Berry, legendarna britanska kulinarska autorica, tijekom godina podijelila je bezbroj recepata, uključujući brze večere idealne za radni tjedan i prehranu cijele obitelji. Među njima se posebno ističe njezina zapečena tjestenina s piletinom. Kako prenosi Mirror, ovo jelo je opisano kao "predivno utješna zapečena tjestenina s piletinom koju će obitelj obožavati". Velika prednost ovog recepta je što se može pripremiti unaprijed, pa čak i zamrznuti do tri mjeseca.
Recept za zapečenu tjesteninu s piletinom
Sastojci (za šest do osam osoba):
- 25 g maslaca, plus dodatno za premazivanje posude
- 225 g sušene penne tjestenine (ili drugog oblika po želji)
- 1 manja glavica luka, grubo nasjeckana
- 4 pileća prsa bez kože i kostiju, narezana na trakice
- 1 čajna žličica paprike
- 2 jušne žlice suncokretovog ulja
- 50 g glatkog brašna
- 600 ml vrućeg mlijeka
- 2 čajne žličice senfa s cijelim zrnom
- 125 g zrelog cheddar sira, naribanog
- 2 velike rajčice, očišćene od sjemenki i narezane na male kockice
- sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
Postupak pripreme korak po korak:
- Pripremite pećnicu i skuhajte tjesteninu: Zagrijte pećnicu na 220°C (ili 200°C s ventilatorom). Maslacem dobro namastite pliću vatrostalnu posudu zapremnine otprilike 1,75 litara. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu te u njoj skuhajte tjesteninu zajedno s nasjeckanim lukom prema uputama na pakiranju. Nakon kuhanja, tjesteninu i luk ocijedite, isperite pod hladnom vodom te ostavite u cjedilu da se potpuno ocijede.
- Začinite i ispecite piletinu: Dok se tjestenina cijedi, pripremite piletinu. Trakice piletine stavite u vrećicu za zamrzavanje, dodajte papriku te malo soli i papra. Zatvorite vrećicu i dobro je protresite kako bi se začini ravnomjerno rasporedili po mesu. U velikoj tavi zagrijte jednu žlicu ulja i na jakoj vatri brzo pržite piletinu oko dvije minute, dok ne bude pečena. Pomoću šupljikave žlice izvadite piletinu na tanjur i ostavite je sa strane.
- Napravite umak: U velikom loncu otopite maslac, dodajte brašno i miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu (zapršku). Kuhajte jednu minutu, a zatim postupno ulijevajte vruće mlijeko, neprestano miješajući na jakoj vatri dok umak ne postane gladak i gust. Pustite da umak lagano krčka četiri minute. Na kraju u umak umiješajte senf i polovicu naribanog sira te začinite solju i paprom po želji.
- Složite jelo: Ocijeđenu tjesteninu i luk ubacite u lonac s umakom i sve dobro promiješajte. Polovicu te smjese rasporedite po dnu pripremljene vatrostalne posude. Preko tjestenine ravnomjerno posložite trakice piletine, a zatim ih prekrijte ostatkom smjese tjestenine i umaka. Po vrhu pospite nasjeckane rajčice i preostali naribani sir.
- Pecite: Stavite u zagrijanu pećnicu i pecite 20 minuta, odnosno dok jelo ne počne ključati i ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu na vrhu.
Ovaj recept Mary Berry dokaz je da ukusan i bogat obiteljski obrok ne mora zahtijevati sate provedene u kuhinji. Bilo da ga poslužite odmah ili pripremite unaprijed za užurbani tjedan, ova zapečena tjestenina s piletinom zasigurno će postati jedno od omiljenih jela u vašem domu.
