Jurica Vranješ: 'Daliću svaka čast, pogodio je hrabrim izmjenama, a jedno me iznenadilo'

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u srijedu rano ujutro po našem vremenu Panamu 1-0, u 2. kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, a jedini pogodak u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti.

U susretu dviju momčadi koje su natjecanje otvorile porazima, prvo poluvrijeme proteklo je bez izraženijih prilika, a dojam na terenu bio je nešto bolji na strani Paname, iako nijedna reprezentacija nije stvorila ozbiljniju opasnost pred golom.

Izbornik Zlatko Dalić reagirao je na poluvremenu te uveo Kramarića i Budimira umjesto Gvardiola i Muse, što se pokazalo kao dobar potez jer je upravo ta promjena donijela Hrvatskoj pobjednički pogodak.

Bivši profesionalni nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas nogometni agent Jurica Vranješ (26 nastupa za Vatrene), za portal Net.hr komentira utakmicu Paname i Hrvatske.

Zlatko Dalić pogodio je izmjenama, odlično je mijenjao. Na poluvremenu je promijenio Gvardiola i Musu i uveo ofenzivna dva igrača. Nije mijenjao Dalić Gvardiola za stopera, nego je pojačao igru prema naprijed. Znači, htio je Dalić ići po pobjedu, krenuo je i uzeo ju. To nam se vratilo. Hrabro je izbornik išao i evo, vratilo nam se sa tri boda. Da, dobro je mijenjao. Sve je pogodio. Jurica Vranješ za Net.hr.

"Teška je bila utakmica od samog početka. Igrali smo protiv jedne dosta fizički moćne reprezentacije koja jako lijepo izlazi u kontre. Držali smo loptu koliko smo mogli, ali opet nismo se toliko maksimalno opustili. Panama nam je uvijek prijetila iz kontri, što jako dobro oni rade. Napravili smo jednu - dvije dobre akcije iz tih par akcija i pao je taj gol, gdje su Pašalić, Stanišić i na kraju Budimir. Moramo pohvaliti izbornika Dalića koji je promijenio već u poluvremenu, unio živosti i odmah je bilo bolje u nastavku. Ovo je jako jako bitna pobjeda Hrvatske na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu za dalje, mada s Ganom očekujem još težu utakmicu jer su oni još fizički jači od Paname. Isto imaju dobre nogometaše koji izlaze u kontru. Danas smo malo protiv toga imali problema, ali Gani isto igra bod da ide dalje, a mi moramo vidjeti što ćemo ako slučajno ne dobijemo, hoće li s tim bodom biti dosta za prolazak grupe", govori u uvodu Jurica Vranješ.

Je li vas iznenadila odluka Dalića da Petra Sučića posjedne na klupu i u prvih 11 uvrsti Marca Pašalića, ljevaka, ali protiv Paname je bio na desnom krilu.

"Cijeli dan smo čitali da bi Petar Sučić trebao, uz Modrića i Kovačića, nastupiti i to je bilo jedno jako dobro iznenađenje. Evo, izbornik se odlučio za ovo i moramo reći da je Marco Pašalić bio među boljim igračima danas. Radio je Panami dosta problema i vjerojatno ga je izbornik malo onda i vadio van. Imali smo vodstvo 1-0, da zatvori sredinu i sačuva rezultat. Jer, visili smo malo pred kraj. Stisnuli su nas naravno, ali izbornik je sve pogodio, kao dosta puta dosad. Najbitnije je da smo uzeli tri boda i ovo će nas dići. U u segmentu samopouzdanja, bodova, svega. Vjerujem da ovi igrači na koje smo naviknuli da nas nose dalje, koji možda dosad nisu još pokazali, da će sad protiv Gane pokazati pa i dalje isto. Vjerujem da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji."

Nije bio dan za Joška Gvardiola...

"Nije, a izbornik stavlja uvijek po meni najbolje i kad netko nema svoj dan, kao što ga protiv Paname nije imao Gvardiol, zamijenio ga je i moramo pohvaliti izbornika za promjene. Zlatko Dalić pogodio je izmjenama, odlično je mijenjao. Na poluvremenu je promijenio Gvardiola i Musu i uveo ofenzivna dva igrača. Nije mijenjao Dalić Gvardiola za stopera, nego je pojačao igru prema naprijed. Znači, htio je Dalić ići po pobjedu, krenuo je i uzeo ju. To nam se vratilo. Hrabro je izbornik išao i evo, vratilo nam se sa tri boda. Da, dobro je mijenjao, sve je pogodio. Budimira uveo i ovaj zabio, Musa protiv Engleza. Izbornik u napadu ima još Matanovića. Neće biti lako protiv Gane, ali ajmo se nadati nekom pozitivnom rezultatu. Nije bitno hoćemo li biti drugi na kraju u skupini L ili treći, odnosno hoćemo li biti jedni od najboljih trećeplasiranih osam na turniru. U današnjem nogometu uopće nije bitno protiv koga više dalje igraš. Svi dalje igraju nogomet. I za kraj, moramo pohvaliti Luku Modrića i njegovih 200 utakmica za reprezentaciju. Danas mu svaka čast na svemu, ma svaka mu čast na svakoj utakmici koju je odigrao za Hrvatsku. Ušao je u th TOP 5 igrača na svijetu po odigranim susretima za svoju zemlju i teško da će ih više netko i skinuti. Želimo da ih još na ovom SP-u ima maksimalno koliko može", zaključio je Jurica Vranješ.