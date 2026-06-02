Jurica Vranješ za RTL Danas: 'Rezultat nije dobar, ali ima razloga za optimizam'

Za RTL Danas u razgovoru s Donnom Dianom Prćić gostovao je bivši hrvatski reprezentativac Jurica Vranješ, koji je analizirao nastup Hrvatske protiv Belgije na Rujevici te dao svoje viđenje priprema uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

U uvodu razgovora dotaknuto je pitanje koliko izbornik Zlatko Dalić može biti zadovoljan, odnosno nezadovoljan prikazanim u porazu od Belgije.

Na pitanje o dojmu s Rujevice i općoj ocjeni utakmice, Vranješ je rekao:

“Mislim da možemo biti zadovoljni. Izgubili smo 2:0, nažalost, ali mislim da je izbornik išao ciljano s jednom reprezentacijom koja će biti što bliže Engleskoj, a to je u ovom trenutku Belgija.”

Nakon toga otvorena je analiza taktičkog pristupa i formacije s tri stopera, uz pitanje kako je to izgledalo s tribina Rujevice.

“Bilo je to jako dobro, pogotovo prvih 45 do 50 minuta. Mislim da imamo tri jako ozbiljna stopera. Od ta tri braniča, dva su, ajmo reći, moderni igrači, čak i vezni, koji mogu iznijeti loptu i lijepo su je distribuirali prema Luki Modriću i Kovačiću, dok su bili unutra, pa čak i prema Sučiću. To je prvih 60 minuta izgledalo jako dobro, ali nažalost, rezultat je mjerilo svega, i dobro je da je riječ o prijateljskoj utakmici.”

U nastavku je postavljeno pitanje ima li, unatoč porazu, razloga za optimizam uoči nastavka priprema.

“Pa naravno da ima. Mislim da će već sljedeća utakmica biti puno bolja. Nažalost, izgubili smo danas, ali dečki su nas navikli na jako dobre rezultate i dobar start, pogotovo pred Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da će izbornik to sve dobro posložiti.”

Posebna pažnja bila je na Luki Modriću, koji je susret odigrao s maskom i ponovno imao važnu ulogu u napadu, zajedno s Antom Budimirom.

“Da, imao je najbolju šansu s Budimirom, uz onu gredu. Mislim da se danas vidjelo koliko Luka znači i koliko znači Kovačić kada su na terenu. Bez podcjenjivanja drugih igrača, kvaliteta nam tada ipak malo padne, ali Bože moj – moramo se nadati da će svi biti zdravi i da ćemo izboriti Svjetsko prvenstvo s njima.”

Dotaknuti su i uvjeti u kojima se igra, s obzirom na to da su u Hrvatskoj temperature bile oko 23 stupnja, dok reprezentaciju u SAD-u očekuju znatno teži klimatski uvjeti.

“Pa sigurno da će biti. Ali poznavajući igrače, izbornika i stručni stožer, sve su to profesionalci i vjerujem da će ići ciljano na tih 90 minuta pripreme. Ako bude i 40+, vjerujem da će dečki to izdržati.”

U završnom dijelu razgovora bilo je riječi o posljednjoj provjeri protiv Slovenije u Varaždinu te najavljenim rotacijama koje je spomenuo izbornik Dalić.

Vranješ smatra da je takav pristup logičan u završnoj fazi priprema:

“Da, mislim da s pravom trebaju svi dobiti šansu da vidimo gdje su svi igrači. Uvijek je lijepo otići s pobjedom na Svjetsko prvenstvo. To je cilj, bez podcjenjivanja Slovenije, da odemo ipak s pobjedom na SP, što ja vjerujem da hoćemo.”