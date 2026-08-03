Raste broj žrtava napada na plažu u Rusiji: Poginulo najmanje 13 ljudi

U ukrajinskim zračnim napadima ubijeno je deset ljudi na poluotoku Krimu, koji je pod ruskom kontrolom, i u južnoj ruskoj regiji Krasnodara, dvama turističkim područjima, dok je u napadu Moskve na središnju Ukrajinu ubijeno troje ljudi, priopćile su vlasti dviju zemalja u ponedjeljak.

Šest osoba je ubijeno, od kojih troje djece, a oko 40 drugih je ozlijeđeno kada se ukrajinski dron srušio u Arhipo-Osipovki, gradu na obali Crnog mora, prema novom izvješću o žrtvama koje je objavio guverner regije Krasnodar Veniamin Kondratjev.

"Ono što se danas dogodilo bio je namjerni napad kijevskog režima na civilno stanovništvo, koji nema nikakve veze s vojnom infrastrukturom", izjavio je.

Videozapis objavljen na društvenim mrežama, čiju autentičnost AFP nije mogao potvrditi, prikazuje dron koji se ruši na popularnu plažu pred očima turista.

Četiri su osobe također ubijene na Krimu, objavio je na Telegramu čelnik lokalnih vlasti koje je imenovala Moskva, Sergej Aksjonov, ne precizirajući gdje se napad dogodio. Prethodno je izvijestio o troje mrtvih i dvoje ranjenih.

Krim, poluotok koji je Rusija anektirala 2014. godine, često je meta ukrajinskih napada usmjerenih na ometanje logistike ruskih snaga angažiranih u južnoj Ukrajini.

Troje poginulih u ruskom napadu

U ruskom napadu u blizini Krivog Riga u središnjoj Ukrajini ubijene su tri osobe, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleksandr Ganža.

"Na tom mjestu je izbio požar. Teško su oštećeni benzinska postaja i nekoliko automobila", izjavio je.

Napadi su posljednjih mjeseci eskalirali s obiju strana bojišnice, što je rezultiralo rastućim brojem civilnih žrtava, više od četiri godine nakon početka velike ruske ofenzive na Ukrajinu.