Pakao se otvorio na jugu Rusije: Pogledajte trenutak kada je krenuo udar

Veliki požari izbili su u noći na srijedu u gradovima na jugu Rusije nakon što su ukrajinske snage izvele napade dronovima, piše Kyiv Independent.

Na meti je bila infrastruktura ruskog online maloprodajnog diva Wildberriesa, a društvenim mrežama proširila se snimka požara koji je buknuo nakon što su dronovi pogodili objekt te tvrtke u Krasnodaru.

Today, the fourth and sixth largest Wildberries warehouses in Russia are still burning



The logistics centre in Krasnodar is the company’s key hub in southern Russia.



Russian businesses had barely begun to recover from multimillion-dollar losses — losses no one intends to… https://t.co/BWRGMyM1H4 pic.twitter.com/EC930YVN2U — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Telegram kanali javljaju da su također pogođene stambene zgrade, kao i parkiralište za kamione. "Na više lokacija prijavljena je šteta na infrastrukturi. Krhotine drona oštetile su balkon i prozore stana u Prikubanskom okrugu. Nema poginulih ni ozlijeđenih", izvijestio je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

Dodaje da su Ukrajinci pogodili i logističko skladište, nakon čega je izbio požar. U bolnici su s ozljedama završile tri osobe.

Foto: telegram/x/screenshot

Nestalo struje diljem Krima

Veliki požar buknuo je i u gradu Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, čije je guverner Vladimir Vladimirov naveo da su dronovi pogodili logistički centar Wildberriesa te da je pritom ozlijeđeno pet osoba.

BREAKING:



The moment Ukrainian long-range drones slammed into the huge Wildberries logistics center in Krasnodar, Russia tonight.



Looks like it’s all burning down tonight. The fire is too big to get under control by firefighters. pic.twitter.com/XLAMF07cIc — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026

"Zbog napada dronovima na periferiji Nevinnomiska izbio je požar u skladišnom kompleksu. Vatrogasci i druge hitne službe nalaze se na mjestu događaja", naveo je Vladimirov.

Istovremeno su na okupiranom Krimu zabilježeni nestanci struje, koji su uslijedili nakon što su ukrajinske snage dronovima pogodile dvije trafostanice u Jalti te u mjestu Masandra. Bez električne energije ostao je i okupirani grad Alušta na jugu poluotoka.

Podsjetimo, Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u teritoriju Rusije, kao i na okupiranim područjima, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve za nastavak rata. Ovo je već četvrti put u posljednjih nekoliko dana da je na meti bila tvrtka Wildberries - Ukrajina je njezine objekte dva puta napala 18. srpnja.

Noćašnji su se napadi inače odvili nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razriješio Oleksandra Sirskog i za novog vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga imenovao general-bojnika Mihajla Drapatija.