FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRE SE SNIMKE /

Pakao se otvorio na jugu Rusije: Pogledajte trenutak kada je krenuo udar

Pakao se otvorio na jugu Rusije: Pogledajte trenutak kada je krenuo udar
×
Foto: Giphy/X

Istovremeno su na okupiranom Krimu zabilježeni nestanci struje, koji su uslijedili nakon što su ukrajinske snage dronovima pogodile dvije trafostanice u Jalti te u mjestu Masandra

22.7.2026.
8:33
Erik Sečić
Giphy/X
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Veliki požari izbili su u noći na srijedu u gradovima na jugu Rusije nakon što su ukrajinske snage izvele napade dronovima, piše Kyiv Independent.

Na meti je bila infrastruktura ruskog online maloprodajnog diva Wildberriesa, a društvenim mrežama proširila se snimka požara koji je buknuo nakon što su dronovi pogodili objekt te tvrtke u Krasnodaru. 

 

 

Telegram kanali javljaju da su također pogođene stambene zgrade, kao i parkiralište za kamione. "Na više lokacija prijavljena je šteta na infrastrukturi. Krhotine drona oštetile su balkon i prozore stana u Prikubanskom okrugu. Nema poginulih ni ozlijeđenih", izvijestio je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

Dodaje da su Ukrajinci pogodili i logističko skladište, nakon čega je izbio požar. U bolnici su s ozljedama završile tri osobe. 

Pakao se otvorio na jugu Rusije: Pogledajte trenutak kada je krenuo udar
Foto: telegram/x/screenshot

Nestalo struje diljem Krima

Veliki požar buknuo je i u gradu Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, čije je guverner Vladimir Vladimirov naveo da su dronovi pogodili logistički centar Wildberriesa te da je pritom ozlijeđeno pet osoba. 

 

 

"Zbog napada dronovima na periferiji Nevinnomiska izbio je požar u skladišnom kompleksu. Vatrogasci i druge hitne službe nalaze se na mjestu događaja", naveo je Vladimirov. 

Istovremeno su na okupiranom Krimu zabilježeni nestanci struje, koji su uslijedili nakon što su ukrajinske snage dronovima pogodile dvije trafostanice u Jalti te u mjestu Masandra. Bez električne energije ostao je i okupirani grad Alušta na jugu poluotoka. 

Podsjetimo, Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u teritoriju Rusije, kao i na okupiranim područjima, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve za nastavak rata. Ovo je već četvrti put u posljednjih nekoliko dana da je na meti bila tvrtka Wildberries - Ukrajina je njezine objekte dva puta napala 18. srpnja. 

Noćašnji su se napadi inače odvili nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razriješio Oleksandra Sirskog i za novog vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga imenovao general-bojnika Mihajla Drapatija

UkrajinaRusijaKrimNapad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike