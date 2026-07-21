Dramatične snimke udara: Požar progutao 'ruski Amazon'! Dim se vidio s udaljenosti od 50 km!
Napad je iz funkcije izbacio oko 7 posto ukupnih logističkih kapaciteta Wildberriesa, koji inače obrađuje više od 20 milijuna narudžbi dnevno
U žestokom napadu ukrajinskih dronova doslovno je sravnjeno sa zemljom logističko postrojenje 'ruskog Amazona' u Elektrostalu, zapadno od Moskve, o čemu svjedoče i brojne snimke te fotografije.
Golemi požar progutao je kompleks od 362.322 četvorna metra u kojem je bilo zaposleno više od 8000 ljudi. Požar je bio vidljiv s udaljenosti veće od 50 kilometara, a gusti dim satima se širio prema dijelovima Moskve, piše Moscow Times.
'Bol koja se ne može izraziti riječima'
U napadima na ovu najveću rusku e-trgovinu poginulo je osam ljudi. Broj ozlijeđenih je između 61 do više od 70. Osnivačica Wildberriesa Tatjana Kim izjavila je da je riječ o ‘strašnim događajima za tvrtku i zemlju‘ te o 'boli koja se ne može izraziti riječima'.
Iz Wildberriesa su najavili da će obiteljima poginulih radnika isplatiti po 2 milijuna rubalja (oko 25.500 dolara), dok će teže ozlijeđeni zaposlenici dobiti po 1 milijun rubalja (oko 12.700 dolara).
Upravitelji provjeravali radnike tijekom evakuacije?
Neovisni mediji i očevici navode da je tijekom napada i evakuacije skladišta u Elektrostalu došlo do ozbiljnih propusta - požarni alarm nije se aktivirao na vrijeme, već tek kada je požar buktio.
Svjedoci navode i da su pojedini voditelji zadržavali radnike unutar objekta, tražeći da prije izlaska vrate skenere za barkodove. Drugi su upozorili na uske izlaze i kašnjenja uzrokovana provjerama zbog straha upravitelja od krađe robe.
Tvrtka je oštro demantirala ove navode, tvrdeći da su svi sigurnosni sustavi reagirali na vrijeme te da su svi izlazi za nuždu bili otvoreni odmah po izbijanju opasnosti.
Najveća šteta od početka rata
Prema procjenama ruskih analitičara, ukupna ekonomska šteta napada iznosi do 100 milijardi rubalja (1,3 milijarde dolara), čime je ovo postao jedan od najskupljih napada na rusku komercijalnu infrastrukturu od početka rata.
Napad je iz funkcije izbacio oko 7 posto ukupnih logističkih kapaciteta Wildberriesa, koji inače obrađuje više od 20 milijuna narudžbi dnevno. Najteži udarac pretrpjeli su mali poduzetnici čija je roba u potpunosti izgorjela.
Kako bi ublažio posljedice za prodavače, Wildberries je uveo 45-dnevne popuste na skladištenje i besplatan tranzitni prijevoz prema regionalnim skladištima.
'Rušenje iluzije ugodnog života'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi odgovor na ruske udare na ukrajinsku civilnu logistiku te je ustvrdio da su se u skladištima nalazile komponente za proizvodnju dronova i navigacijske opreme. Na platformi Wildberriesa zaista su se prodavali proizvodi s dvojnom namjenom poput pancirki, kaciga i optičkih kabela za dronove.
Zapovjednik ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi naveo je da je cilj bio rušenje ‘iluzije ugodnog mirnodopskog života‘ za Ruse.
Kremlj je u utorak potvrdio da ruske tvrtke trpe posljedice ovog napada, ali je odbacio ukrajinske optužbe da se ta e-trgovina koristi za opskrbu ruske vojske.