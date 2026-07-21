Dramatične snimke udara: Požar progutao 'ruski Amazon'! Dim se vidio s udaljenosti od 50 km!

U žestokom napadu ukrajinskih dronova doslovno je sravnjeno sa zemljom logističko postrojenje 'ruskog Amazona' u Elektrostalu, zapadno od Moskve, o čemu svjedoče i brojne snimke te fotografije.

Golemi požar progutao je kompleks od 362.322 četvorna metra u kojem je bilo zaposleno više od 8000 ljudi. Požar je bio vidljiv s udaljenosti veće od 50 kilometara, a gusti dim satima se širio prema dijelovima Moskve, piše Moscow Times.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

'Bol koja se ne može izraziti riječima'

U napadima na ovu najveću rusku e-trgovinu poginulo je osam ljudi. Broj ozlijeđenih je između 61 do više od 70. Osnivačica Wildberriesa Tatjana Kim izjavila je da je riječ o ‘strašnim događajima za tvrtku i zemlju‘ te o 'boli koja se ne može izraziti riječima'.

Iz Wildberriesa su najavili da će obiteljima poginulih radnika isplatiti po 2 milijuna rubalja (oko 25.500 dolara), dok će teže ozlijeđeni zaposlenici dobiti po 1 milijun rubalja (oko 12.700 dolara).

Another flyover video from a passenger plane above Moscow region, with a view of the Wildberries warehouse fire turning the sky over the Russian capital into Mordor. https://t.co/kWH8tclJQ0 pic.twitter.com/52WMGxKFc6 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 18, 2026

Upravitelji provjeravali radnike tijekom evakuacije?

Neovisni mediji i očevici navode da je tijekom napada i evakuacije skladišta u Elektrostalu došlo do ozbiljnih propusta - požarni alarm nije se aktivirao na vrijeme, već tek kada je požar buktio.

Svjedoci navode i da su pojedini voditelji zadržavali radnike unutar objekta, tražeći da prije izlaska vrate skenere za barkodove. Drugi su upozorili na uske izlaze i kašnjenja uzrokovana provjerama zbog straha upravitelja od krađe robe.

Tvrtka je oštro demantirala ove navode, tvrdeći da su svi sigurnosni sustavi reagirali na vrijeme te da su svi izlazi za nuždu bili otvoreni odmah po izbijanju opasnosti.

NATO's objective of bringing the war to Russia is advancing, as evidenced by today's attack on Wildberries in Moscow. This can only go on for so long before Russia brings the war to NATO territory. Lunacy. pic.twitter.com/wNOHJ5BckX — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 18, 2026

Najveća šteta od početka rata

Prema procjenama ruskih analitičara, ukupna ekonomska šteta napada iznosi do 100 milijardi rubalja (1,3 milijarde dolara), čime je ovo postao jedan od najskupljih napada na rusku komercijalnu infrastrukturu od početka rata.

Napad je iz funkcije izbacio oko 7 posto ukupnih logističkih kapaciteta Wildberriesa, koji inače obrađuje više od 20 milijuna narudžbi dnevno. Najteži udarac pretrpjeli su mali poduzetnici čija je roba u potpunosti izgorjela.

Kako bi ublažio posljedice za prodavače, Wildberries je uveo 45-dnevne popuste na skladištenje i besplatan tranzitni prijevoz prema regionalnim skladištima.

A helicopter tries to extinguish the massive Wildberries warehouse fire in Elektrostal, Moscow region, after the overnight drone attack on Russia. https://t.co/tALI6HnZwx pic.twitter.com/0uch06CG1j — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 18, 2026

'Rušenje iluzije ugodnog života'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi odgovor na ruske udare na ukrajinsku civilnu logistiku te je ustvrdio da su se u skladištima nalazile komponente za proizvodnju dronova i navigacijske opreme. Na platformi Wildberriesa zaista su se prodavali proizvodi s dvojnom namjenom poput pancirki, kaciga i optičkih kabela za dronove.

Zapovjednik ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi naveo je da je cilj bio rušenje ‘iluzije ugodnog mirnodopskog života‘ za Ruse.

Kremlj je u utorak potvrdio da ruske tvrtke trpe posljedice ovog napada, ali je odbacio ukrajinske optužbe da se ta e-trgovina koristi za opskrbu ruske vojske.