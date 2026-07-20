Ruske bombe uništile peterokatnicu: Među ozlijeđenima djeca, brzo stigao žestok odgovor

Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja, priopćile su ukrajinske hitne službe u nedjelju navečer, a Ukrajina je tijekom noći ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast.

U napadu na Zaporižja najmanje 42 je ozlijeđeno, uključujući osmero djece, izvijestile su hitne službe na Telegramu.

Ukrajinski mediji izvijestili su da je Rusija napala grad navođenim bombama, pogodivši peterokatnicu.

Dva kata zgrade potpuno su uništena, navodi se u izvješćima.

Odgovor dronovima

Zaporižja, glavni grad istoimene jugoistočne regije, nalazi se nešto više od 20 kilometara od linije fronta.

Više od 400 dronova lansirano je u noći na ponedjeljak prema Moskovskoj regiji, objavio je u ponedjeljak gradonačelnik ruske prijestolnice, navodeći da je "većina" srušena.

"Od 20 do 5 ujutro, više od 400 neprijateljskih dronova krenulo je prema Moskovskoj regiji. Većinu su neutralizirale snage protuzračne obrane dok su još bili daleko od grada. Osamdeset i pet dronova uništeno je dok su se približavali Moskvi", napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu.

"Šest osoba koje su zadobile ozljede uzrokovane eksplozijom, od lakših do teških, prevezene su u bolnicu u Domodedovu (južno od Moskve)", izvijestila je bolnica na Telegramu, ne precizirajući jesu li ozljede povezane s napadom dronom.

U Domodedovu je jedna od moskovskih međunarodnih zračnih luka.

Ukrainian Forces Launch Drone Attack on #Moscow Region



According to reports, one of Wildberries' largest logistics centers in Podolsk, as well as an #oil depot, was struck.#Ukraine #Russia #BREAKING pic.twitter.com/yJSJEKdQ4Q — APA News Agency (@APA_English) July 20, 2026

Pojačali napade

Regionalni guverner Andrej Vorobjov izvijestio je o šteti u Domodedovu, Podolsku i Odincovu, spominjući privatne kuće i civilnu infrastrukturu oštećenu napadima dronova.

"Prema preliminarnim informacijama, jedna je osoba ozlijeđena u Domodedovu zbog požara u privatnoj kući, a druga na autocesti M-4, gdje se dron srušio u blizini vozila“, dodao je, ne precizirajući jesu li to žrtve koje je gradonačelnik već spomenuo.

Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju, rekavši da cilja naftnu i plinsku infrastrukturu u pokušaju da osakati sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.