FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAKLENA NOĆ NA FRONTU /

Ruske bombe uništile peterokatnicu: Među ozlijeđenima djeca, brzo stigao žestok odgovor

Ruske bombe uništile peterokatnicu: Među ozlijeđenima djeca, brzo stigao žestok odgovor
×
Foto: @Heroiam_Slava/X, screenshot

Više od 400 dronova lansirano je u noći na ponedjeljak prema Moskovskoj regiji, objavio je u ponedjeljak gradonačelnik ruske prijestolnice

20.7.2026.
8:58
Hina
@Heroiam_Slava/X, screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja, priopćile su ukrajinske hitne službe u nedjelju navečer, a Ukrajina je tijekom noći ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast.

U napadu na Zaporižja najmanje 42 je ozlijeđeno, uključujući osmero djece, izvijestile su hitne službe na Telegramu.

Ukrajinski mediji izvijestili su da je Rusija napala grad navođenim bombama, pogodivši peterokatnicu.

Dva kata zgrade potpuno su uništena, navodi se u izvješćima.

Odgovor dronovima

Zaporižja, glavni grad istoimene jugoistočne regije, nalazi se nešto više od 20 kilometara od linije fronta.

Više od 400 dronova lansirano je u noći na ponedjeljak prema Moskovskoj regiji, objavio je u ponedjeljak gradonačelnik ruske prijestolnice, navodeći da je "većina" srušena.

"Od 20 do 5 ujutro, više od 400 neprijateljskih dronova krenulo je prema Moskovskoj regiji. Većinu su neutralizirale snage protuzračne obrane dok su još bili daleko od grada. Osamdeset i pet dronova uništeno je dok su se približavali Moskvi", napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu.

"Šest osoba koje su zadobile ozljede uzrokovane eksplozijom, od lakših do teških, prevezene su u bolnicu u Domodedovu (južno od Moskve)", izvijestila je bolnica na Telegramu, ne precizirajući jesu li ozljede povezane s napadom dronom.

U Domodedovu je jedna od moskovskih međunarodnih zračnih luka.

Pojačali napade

Regionalni guverner Andrej Vorobjov izvijestio je o šteti u Domodedovu, Podolsku i Odincovu, spominjući privatne kuće i civilnu infrastrukturu oštećenu napadima dronova.

"Prema preliminarnim informacijama, jedna je osoba ozlijeđena u Domodedovu zbog požara u privatnoj kući, a druga na autocesti M-4, gdje se dron srušio u blizini vozila“, dodao je, ne precizirajući jesu li to žrtve koje je gradonačelnik već spomenuo.

Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju, rekavši da cilja naftnu i plinsku infrastrukturu u pokušaju da osakati sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.

Rat U UkrajiniRusijaNapadDronovi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike