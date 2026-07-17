Na Dunavu uništene dvije bombe teške 120 kilograma! Ova eksplozija će vam reći sve

Vodostaji Drave i Dunava ekstremno su niski i otkrivaju skrivene opasnosti. U dunavskom pijesku kod mjesta Batina pronađene su dvije avionske bombe iz II. svjetskog rata. Zbog ozbiljne i prijeteće opasnosti policijski službenici uništili su ih na mjestu pronalaska.

Eksplozija najbolje govori o snazi avionskih bombi iz II. svjetskog rata pronađenih i uništenih u Dunavu. U rijeci su završile tijekom Batinske bitke, a bile su velike razorne moći.

„Ruske proizvodnje, težine oko 120 kilograma koje su elaborirane sa oko pedesetak kilograma vrlo razornog eksploziva, naoružane s prednjim i zadnjim upaljačima.“ kaže Mario Kokić, zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek.

Bombe su bile namijenjene uništavanju velikih plovnih objekata, a zbog ozbiljne opasnosti koju su predstavljale odlučilo ih se uništiti na mjestu pronalaska.

„Svaka daljnja manipulacija, svako daljnje prenošenje, prevoženje takvih avio bombi koje su naoružane i elaborirane s upaljačima koji su iznimno opasni, iznimno su osjetljivi na sve vrste mehaničkih, a temperaturnih oscilacija, su nadasve opasni.“ kaže Mario Kokić.

Akcija protueksplozivne jedinice

Opasnost je otklonjena uspješnom akcijom pripadnika policijske protueksplozivne jedinice, a ovo nije prvi puta da se kod Batine u Dunava nalaze ratna sredstva.

„Nalazili su vozila ovdje, izvlačili su vozila koja su bila, znači nekim pontonima su prelazila, pala su u vodu, ostala i kada je nizak vodostaj onda se tek vidi to.“ kaže Rodoljub iz Kneževih Vinograda.

A vodostaj Dunava sada je nizak i stvara probleme i ribama i ribičima. „Došao sam prijatelju uslikati ovaj spust za čamac, sutra bi ga dovezao pa da vidi može li uopće ga spustiti jer stvarno je ekstremno ovo nisko.“ kaže Danijel iz Batine.

„Evo sada se može preko pola Dunava proći pješke da bude do pola metra vode, recimo, skoro ništa.“ kaže Rodoljub.

No iako ovakvi nestvarni prizori privlače, potreban je oprez. „Uvijek oprez, naravno, uvijek, opreza nikada dosta na rijeci.“ kaže Danijel.

„Tok vode se mijenja i evo sad ovi sprudovi, vi idete kroz vodu, onda dođe do neke uvale, znači neplivač ne treba da ide u vodu.“ kaže Rodoljub.

I vodostaj Drave je nizak pa Osječani uživaju u kupanju, ali i u šetnji rijekom. „Hvala dragom Bogu da možemo prošetati i po Dravi. Lijepo je, ali Drava sada vuče jako, moramo biti svi oprezni i stariji i mlađi i djeca i mame i tate i mi mladi.“ kaže Justina iz Osijeka.

A s dozom opreza, u plitkim rijekama i njihovim sprudovima, svatko uistinu može uživati na svoj način.