Scoria upozorio Rijeku uoči ključne utakmice u Finskoj: 'Bitno je to spriječiti...'

Nogometaši Rijeke s minimalnom prednošću od 1:0 putuju u Finsku na uzvratni susret trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Ilvesa. Nakon tvrde utakmice na Rujevici, momčad s Kvarnera traži potvrdu prolaska u odlučujuću rundu za ulazak u grupnu fazu.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Uoči ključnog europskog gostovanja u razgovoru za Net.hr svoja je razmišljanja i očekivanja podijelio Elvis Scoria, bivši igrač i trener Rijeke, koji je istaknuo da će uzvratna utakmica biti slična prvoj, ali ističe da Rijeka sudbinu drži u svojim rukama te da postoji jasan put do uspjeha.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ključ za uspjeh

Iako je Rijeka u prvom susretu pokazala određenu neučinkovitost, a Finci se predstavili kao opasan suparnik, Scoria je naglasio da je najvažnije zadržati pristup iz posljednjih utakmica u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu (dvije pobjede protiv sjevernoirskog Derry Cityja u 2. pretkolu i pobjeda u prvom susretu protiv Ilvesa).

Istaknuo je naš sugovornik da bi rani pogodak bi u potpunosti usmjerio utakmicu na mlin riječke momčadi.

"Mislim da Rijeka mora biti samo kompetitivna, koncentrirana, taktički na nivou kao što je bila ove tri utakmice u Europi koje su dobili i da mora nekako utakmicu gurnuti u svoj smjer, a to bi bio prvi gol. Bitno je spriječiti neki brz gol ili neku grešku i mislim da bi onda trebala usmjeriti utakmicu na svoju stranu", ističe Scoria.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Otvorenija igra Finaca je prilika za Rijeku

Na našu konstataciju kako su se Finci pokazali opasnima i na Rujevici, Scoria odgovara kako će uzvrat biti potpuno drugačija priča. Domaćin će se, zbog rezultatskog zaostatka, morati otvoriti i preuzeti više rizika, što će stvoriti prostor za Rijeku.

"Svaka utakmica je za sebe. Vidjet ćemo sada kada oni budu trebali napasti ili nešto napraviti, koliko mogu. Stvorit će se Rijeci prostor i na igračkom planu, tehničko-taktičkom i psihološkom, tako da to može biti sasvim drugačija utakmica", pojasnio je Scoria.

Unatoč svim izazovima gostujućeg terena i pritisku koji nosi europska utakmica, naš sugovornik ne dvoji oko toga tko je kvalitetniji suparnik.

"Rijeka je kvalitetnija ekipa od Ilvesa. Očekujem čvrstu Rijeku koja će pokušati kontrolirati utakmicu i kroz posjed i kroz sve druge elemente", zaključio je.