Otkriveno u čijem autu je bila detonacija? 'Slomljen mu je nos, rekli su mu da je pede**ina'

U parkirani automobil marke Nissan Qashqai, u kojem je u noći na srijedu u Splitu odjeknula detonacija, ubačeno je pirotehničko sredstvo kategorije F4, doznaje Slobodna Dalmacija.

Riječ je oznaci koja se koristi za vatromete, koji su zabranjeni za korištenje građanima te njima rukovati smiju isključivo profesionalni pirotehničari.

Slobodna Dalmacija također doznaje da je vlasnik automobila 45-godišnjak, a eskplozija koja je oko 0.50 sati uznemirila ljude u Velebitskoj ulici navodno je povezana s događajem od prije nekoliko dana.

Slomio mu nos

Neslužbeno se doznaje da je taj isti 45-godišnjak prošli petak, nešto prije dva sata u noći, čuo galamu i buku ispred svoje zgrade. Ugledao je skupinu od oko osam mladića, koje je upozorio da se stišaju.

Spustio se ispred, a potom mu jedan od njih navodno rekao da je "pede**ina" te "da se iseli ako mu smeta". Verbalni obračun se nastavio, a sve je eskaliralo nakon što se jedan mladić zatrčao na 45-godišnjaka i udario ga šakom u glavu.

Slomio mu je nos, a s obzirom na to da je došlo do pomaka kosti, ta je ozljeda okarakterizirana kao teška. Policija je objavila da u vezi tog slučaja provodi kriminalističko istraživanje.

Postoji velika mogućnost da su dva kaznena djela povezana, ali točne okolnosti bit će poznate nakon što završi istraga. Inače, spomenuti 45-godišnjak nije povezan s krim-miljeom.

Podsjetimo, policija je ujutro u srijedu obavila očevid na licu mjesta. Na terenu su bili forenzičari, ulica je bila ograđena trakom, a dio je bio i zatvoren za promet.