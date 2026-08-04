Eksplozija potresla selo, mladiću se bore za život: 'Čula sam detonaciju, izletjela van'

Prava tragedija izbjegnuta je za dlaku u karlovačkom naselju Vodena Draga, gdje je 20-godišnjak u obiteljskoj kući aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu ili eksploziv vojnog podrijetla. U eksploziji je teško ozlijeđen, dok su njegov otac i brat zadobili lakše ozljede.

"Moglo je to i puno gore završiti", komentirali su gotovo svi mještani nakon nesreće koja je uznemirila cijelo mjesto.

Jedna od njih, Nada Bokulić, ispričala je da ju je snažna detonacija potpuno zatekla:

"Čula sam detonaciju. Bila sam na krevetu kad je to jako dum­nulo. Izletjela sam van, mislila sam da se nešto kod mene događa. Kuća je bila na mjestu pa sam rekla da je negdje drugdje u selu. Izašla sam van, gledala gori li negdje nešto, a onda sam odjednom čula hitnu. Vidim, idu ravno, znaju točno kuda."

Dvadesetogodišnjaka je helikopter hitno prevezao u KBC Zagreb, gdje se liječnici bore za njegov život. Njegov otac i brat zadobili su površinske ozljede od gelera te su završili u Općoj bolnici Karlovac.

Specijalist opće kirurgije u karlovačkoj bolnici Dalibor Lavrnja rekao je da njihove ozljede nisu teške.

"Obradom je utvrđeno da imaju lakše tjelesne ozljede. Obojicu su hospitalizirani na kirurgiji i dobrog su općeg stanja, izvan životne opasnosti", naveo je dr. Lavrnja.

Karlovačka policija je s protueksplozijskim timom iz Zagreba, provodila očevid kako bi utvrdila što se točno dogodilo i kakva je naprava eksplodirala.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, eksploziju je izazvalo rukovanje eksplozivnim sredstvom unutar obiteljske kuće.

"Djelomično završenim očevidom, koji je provela Policijska uprava karlovačka, utvrđeno je kako je jučer u 17.52 sati 20-godišnjak rukovao improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla, što je uzrokovalo eksploziju u dnevnom boravku obiteljske kuće", priopćila je policija.

Neki i dalje drže oružje i eksplozivne naprave

Ovo, nažalost, nije prvi slučaj eksplozije na karlovačkom području. Mnogi tavani, podrumi i dalje skrivaju oružje i eksplozivna sredstva zaostala iz rata.

Mještanka Nada Bokulić kaže da su brojni ljudi nakon rata ipak odlučili predati oružje.

"Mnogi su vratili. Znam da je moj tata odmah vratio čim je rat završio. Svi su nosili za civilnu zaštitu dok su dežurali na početku, a poslije je i moj muž."

Koliko je takvog naoružanja još među građanima, pokazuju i podaci Policijske uprave karlovačke. Samo ove godine policija je na tom području izuzela više od 100 ručnih bombi, gotovo 80 detonatorskih kapisli, više od 20 kilograma eksploziva, kilogram baruta, više desetaka komada različitog oružja, više od 60 mina i gotovo 15 tisuća komada raznog streljiva.

Policija zato ponovno poziva građane da bez straha predaju oružje i eksplozivna sredstva jer za dragovoljnu predaju neće biti sankcionirani.

Na to je apelirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji smatra da bi kaznena politika prema onima koji nezakonito drže oružje trebala biti stroža.

"O tome koliko ljudi kojima se tako nešto dokaže da nezakonito posjeduju oružje, koliko ih stvarno završi u zatvoru ili dobije neku ozbiljnu kaznu, nažalost smo puno govorili. U Hrvatskoj je prosjek da u više od 93 posto ovakvih slučajeva ljudi dobiju samo uvjetnu kaznu, a to nije dobro."

Građani koji žele dragovoljno predati oružje trebaju samo nazvati broj 192. Policija će na adresu doći neobilježenim vozilom te sigurno preuzeti oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva.