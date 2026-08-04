FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BARBARSKI RATNI ZLOČIN' /

Širi se uznemirujuća snimka u kojoj dron napada civila: 'Taj čovjek je sadist!'

Širi se uznemirujuća snimka u kojoj dron napada civila: 'Taj čovjek je sadist!'
×
Foto: Giphy/X

Užas u Hersonu: Reuters je potvrdio lokaciju orijentirajući se prema zgradama, rasporedu cesta i vegetaciji koja se podudara sa satelitskim i arhivskim snimkama

4.8.2026.
16:04
Hina
Giphy/X
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u utorak je optužio Rusiju za počinjenje ratnog zločina nakon što je objavljen video u kojem dron prati i naposljetku ozljeđuje uličnog prodavača u gradu Hersonu na jugu Ukrajine.

Snimka koju je objavila ukrajinska policija prikazuje dron kako juri neidentificiranog muškarca oko kombija koji mu služi kao ulični štand, nakon čega dron eksplodira dok se muškarac skriva iza vozila. Policija je rekla da je prodavač, muškarac u pedesetima, preživio, ali je pretrpio šok i ozljede od šrapnela.

Reuters je potvrdio lokaciju orijentirajući se prema zgradama, rasporedu cesta i vegetaciji koja se podudara sa satelitskim i arhivskim snimkama. Točan datum nije se mogao neovisno potvrditi, ali ukrajinska policija i Sibiha rekli su da se incident dogodio u utorak.

 

 

'To je sadist'

U objavi na Telegramu, Sibiha je rekao da je napad bio dio namjerne ruske kampanje zastrašivanja civila. "Ovaj barbarski ruski ratni zločin u Hersonu zahtijeva međunarodnu osudu i pravdu, ali tisuće sličnih zločina nikada ne dođu u javnost“, rekao je.

Ministar je rekao da je pilot ruskog drona bio svjestan da cilja civila, nazivajući ga "sadistom“. Sibiha je pozvao na "snažan obrambeni i odvraćujući paket za Ukrajinu te pouzdanu, zajamčenu sigurnost“.

Dvoje djece i jedna starija žena također su poginuli u noćnim ruskim napadima navođenim napravama sjeverni ukrajinski grad Sumi, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov na Telegramu.

U srpnju je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini priopćila da je dokumentirala 1396 smrtnih slučajeva civila i 7978 ozlijeđenih u prvih šest mjeseci 2026., što je porast od 37 posto u odnosu na 2025. i više nego dvostruko više od zabilježenog 2024.

Navode i da je porast broja civilnih žrtava prvenstveno uzrokovan intenziviranjem ruskih napada raketama dugog dometa i dronovima usmjerenih na urbana središta daleko izvan linija fronta.

Ukrajina napada Rusiju dronovima i raketama

Ukrajina također napada Rusiju dronovima i raketama dugog dometa, od kojih su mnogi također doveli do civilnih žrtava, kažu ruske vlasti.

Rusija je u ponedjeljak optužila Ukrajinu za terorizam nakon što je sedam ljudi, od čega troje djece, ubijeno, a 60 ozlijeđeno u crnomorskom ljetovalištu Gelendžik u napadu dronom za koji su ocijenili da je bio "namjeran napad na civile".

I Rusija i Ukrajina poriču da ciljaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Rat U UkrajiniUkrajinaRatni ZločinDron
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike