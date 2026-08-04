Hrvati otkrili kako će proslaviti Dan pobjede: 'Prvo koncert Thompsona, a onda...'

Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena akcija Oluja. U Kninu je održana generalna proba uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Središnja svečanost počet će u 9.40 na stadionu NK Dinara i kninskoj tvrđavi na kojoj će tradicionalno biti podignuta hrvatska zastava.

Poslije toga svoje će sposobnosti pokazati pripadnici Hrvatske vojske i policije, a sve će završiti atraktivnim letačkim programom u kojem će sudjelovati i borbeni avioni Rafalei.

Petog kolovoza 1995., hrvatski branitelji oslobodili su sjedište velikosrpske pobune Knin. U samo 84 sata oslobođeno je više od 10.000 četvornih kilometara okupiranog teritorija.

Otkrili ste kako ćete proslaviti Dan pobjede

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali kako ćete proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Sada donosimo neke od odgovora.

"Kositi travu, plijeviti vrt i peglati veš. Dan k'o dan. U mislima, nek počivaju u miru, hvala im!", poručuje Jasenka.

Goran pak ističe: "U Šibeniku na koncertu Thompsona, a poslije na fešti u Vodicama."

"Skromno u mislima uz one kojih nema, koji su dajući nesebično svoje živote izborili slobodu našoj jedinoj nam Hrvatskoj", navodi Miroslav.

"Radno kao i uvijek, ali barjak će se vijoriti", kaže Zdravko.

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