Gasi li se nuklearka Krško? Otkriven mogući scenarij: 'Govorimo o danu, dva ili tri'

Premijer Andrej Plenković u utorak je boravio na Braču, gdje je komentirao stanje opskrbe električnom energijom s obzirom na niske vodostaje u Europi, koji ugrožavaju proizvodnju struje.

Rekao je da se prati stanje oko Nuklearne elektrane Krško, ali i da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Nije odgovorio hoće li cijene biti više zbog teške situacije na europskom tržištu električne energije.

"Sigurnost opskrbe je zajamčena. HEP je jučer priopćio i nema dileme da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Po pitanju Krškog, jučer sam bio s ministrom Šušnjarom, koji je u kontaktu sa slovenskim kolegom, i nema nikakve ugroze", naveo je Plenković.

RTL Danas ušao je u nuklearku Krško te smo razgovarali s hrvatskim članom Uprave Nuklearne elektrane Krško Sašom Medakovićem.

On je potvrdio da bi u roku od nekoliko dana elektrana bila ugašena ako ne dobiju dozvolu za zagrijavanje Save

Na pitanje, koliko je NE Krško daleko od smanjenja proizvodnje pa čak i potpunog gašenja elektrane, odgovorio je:

"Za jučerašnji dan prosječna temperatura zagrijavanja dosegla je 25,7 stupnjeva. Dnevni porast temperature ulaza Save u NE Krško iznosi oko 0,5 ili 0,6 stupnjeva na dan. Tako da govorimo o danu, dva ili tri dana do trenutka kada ćemo doći u poziciju da moramo postupati."

Na pitanje što ako ako slovensko ministarstvo ne odobri da prijeđete 28 stupnjeva te može li to značiti da da bi u četvrtak ili petak gasili NE Krško, naveo je da će NE Krško poštivati sva ograničenja koja ima.

Prvo redukcija proizvodnje

"Scenarij koji predviđamo, ako bude potreban, jest da ćemo prvo ići u redukciju snage elektrane, i to u tri razine. Prva je na 80 posto i na toj bismo razini ostali dan ili dva. Potom bismo snagu dodatno smanjili za po 15 posto u dva koraka. Kada dođemo na 50 posto, tada bi se elektrana morala u potpunosti zaustaviti. Cijeli taj proces trajao bi pet do sedam dana", naveo je Medaković.

Osvrnuo se i na sigurnosne aspekte vezane uz rade nukelarke.

"Moram naglasiti da nemamo sigurnosne ugroze. Nuklearna elektrana radi punim kapacitetom, svi sustavi rade bez ikakvih ograničenja i nuklearna sigurnost ni na koji način nije ugrožena. Postoje ograničenja koja proizlaze iz opterećenja okoliša i koja su nam određena tijekom procjene utjecaja na okoliš i produljenja životnog vijeka NE Krško.

Tada smo dobili ograničenja iz 2023. godine, prema kojima je, uz dopušteno dodatno zagrijavanje rijeke Save od tri stupnja, određena i apsolutna granica od 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja. To znači da NE Krško mora predviđati koliko topline smije ispuštati u Savu kako bi ukupna temperatura u toj točki bila najviše 28 stupnjeva", istaknuo je naš sugovornik.

Potvrdio je da NE Krško polovicu svoje proizvodnje izravno isporučuje Republici Hrvatskoj.

"To je dnevno oko osam ili devet gigavatsati, što u godišnjem prosjeku odgovara potrošnji grada Zagreba", naveo je Medaković.