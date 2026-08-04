Heidi Klum bez gornjeg dijela bikinija snimila muža i sebe: Imaju poseban razlog za slavlje

Poznata njemačko-američka manekenka i televizijska ličnost, Heidi Klum (53), podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu seriju intimnih fotografija i videa, slaveći sedmu godišnjicu braka sa suprugom Tomom Kaulitzom.

Kroz kolaž romantičnih trenutaka s pješčane plaže, pokazala je kako izgleda njihova idila daleko od svjetla reflektora.

Uz objavu je kratko napisala: "Nije potreban opis", dodavši emotikon srca, čime je jasno dala do znanja da slike govore više od tisuću riječi o njihovoj ljubavi.

Luksuz i romantika na osami

Objava vodi pratitelje na idilično putovanje, otkrivajući kako slavni par provodi svoje posebne dane. Na snimkama se vidi kako izmjenjuju poljupce na ručniku s prepoznatljivim uzorkom modne kuće Gucci, dok u pijesku iscrtavaju svoja imena - "Tom" i "Heidi" - unutar velikog srca. Serija fotografija otkriva pomno isplanirano slavlje: od intimne večere do buketa crvenih ruža i sobe ispunjene crvenim srcolikim balonima.

Foto: Calzedonia/Mega/The Mega Agency/Profimedia

Detalji poput boce skupocjenog šampanjca Veuve Clicquot i isprepletenih ruku ukrašenih nakitom svjedoče o luksuznom, ali istovremeno i osobnom slavlju. Par, koji se tajno vjenčao u veljači 2019. godine, a veliko slavlje za prijatelje i obitelj organizirao u kolovozu iste godine na talijanskom otoku Capriju, očito i dalje njeguje strast i romantiku. Kroz objavu se provlači osjećaj potpune opuštenosti, što je Klum nedavno i opisala kao njezino idealno sretno mjesto: "s mojim suprugom na plaži, jedemo, pijemo, sunčamo se u toplesu i plivamo. Osjećam se tako slobodno".

Između bljeskalica i privatnog života

Dok u privatnosti slavi ljubav s Tomom Kaulitzom, 16 godina mlađim glazbenikom iz nekad megapopularnog benda Tokio Hotel, Heidi Klum ne zapostavlja ni svoju iznimno uspješnu karijeru. Kao jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena, prva Njemica koja je postala anđeo Victoria's Secreta i krasila naslovnicu izdanja Sports Illustrated Swimsuit, izgradila je pravo poslovno carstvo.

Foto: Walter Weissman/StarMax/Profimedia

Nedavno je potvrđeno da se vraća kao voditeljica 22. sezone popularnog showa "Project Runway", a početkom 2026. godine pokrenula je i novu seriju "On and Off the Catwalk", koja prati njezin profesionalni život i početke manekenskih karijera njezine djece, Henryja i Leni. Uz to, kao sutkinja u showu "America's Got Talent", i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske scene.

Njezini obožavatelji i prijatelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari su se ispunili čestitkama. Mnogi su im na njemačkom poželjeli sretnu godišnjicu, poput komentara "Sve najbolje za godišnjicu braka." Drugi su, poput korisnika koji je napisao "Taj je tip dobio na životnoj lutriji", istaknuli koliko se par čini sretnim.