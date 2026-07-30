Heidi Klum u svjetlucavom bikiniju pokazala savršeno tijelo: Mnogi ne vjeruju kako izgleda

Slavni supermodel Heidi Klum još je jednom dokazala da su za nju godine samo broj. U 54. godini života objavila je snimke s broda na kojima u svjetlucavom bikiniju ponosno pokazuje besprijekornu figuru i zavidne obline, potaknuvši lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Izgled koji oduzima dah

Heidi je opušteno pozirala na suncu, pokazavši vitku liniju i nevjerojatnu energiju na kojoj bi joj pozavidjele i upola mlađe kolegice.

Osim brojnih komplimenata, obožavatelji su pohvalili i njezino samopouzdanje. Mnoge žene u komentarima istaknule su kako im Heidi služi kao velika inspiracija jer s ponosom nosi svoje tijelo i pokazuje prirodnu ljepotu bez ustručavanja. Slavna manekenka tako iz dana u dan dokazuje da izgleda fantastično, bilo na glamuroznim modnim pistama ili u potpuno opuštenom izdanju na moru.