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Heidi Klum u svjetlucavom bikiniju pokazala savršeno tijelo: Mnogi ne vjeruju kako izgleda

Heidi Klum u svjetlucavom bikiniju pokazala savršeno tijelo: Mnogi ne vjeruju kako izgleda
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Foto: Calzedonia/Mega/The Mega Agency/Profimedia

Slavna manekenka u 54. godini mami uzdahe gdje god se pojavi, a novom objavom na brodu ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena svijeta

30.7.2026.
9:26
Hot.hr
Calzedonia/Mega/The Mega Agency/Profimedia
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Slavni supermodel Heidi Klum još je jednom dokazala da su za nju godine samo broj. U 54. godini života objavila je snimke s broda na kojima u svjetlucavom bikiniju ponosno pokazuje besprijekornu figuru i zavidne obline, potaknuvši lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Izgled koji oduzima dah

Heidi je opušteno pozirala na suncu, pokazavši vitku liniju i nevjerojatnu energiju na kojoj bi joj pozavidjele i upola mlađe kolegice. 

Osim brojnih komplimenata, obožavatelji su pohvalili i njezino samopouzdanje. Mnoge žene u komentarima istaknule su kako im Heidi služi kao velika inspiracija jer s ponosom nosi svoje tijelo i pokazuje prirodnu ljepotu bez ustručavanja. Slavna manekenka tako iz dana u dan dokazuje da izgleda fantastično, bilo na glamuroznim modnim pistama ili u potpuno opuštenom izdanju na moru.

Heidi KlumBikiniLjeto
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