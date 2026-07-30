Kristen Stewart ponovno šokirala: Na crvenom tepihu pojavila se u neočekivanom izdanju
Glumica se na premijeri filma "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" pojavila u izdanju koje je potpuno odudaralo od klasičnog holivudskog glamura
Glumica Kristen Stewart (36) ponovno je privukla pažnju svojim nekonvencionalnim modnim odabirom. Na premijeri filma "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" u Los Angelesu pojavila se u društvu redateljice Maggie McLean, a njezino izdanje ubrzo je postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.
Umjesto elegantne haljine i besprijekorne frizure kakve se često očekuju na holivudskim premijerama, Stewart je odabrala ležerniji i pomalo buntovnički izgled. Razbarušena kosa, upečatljiva modna kombinacija i vrlo malo šminke ostavili su dojam kao da je na crveni tepih stigla ravno s filmskog seta, a ne s glamuroznog događanja.
Takav odabir podijelio je mišljenja. Dok su jedni njezin stil opisali kao hrabar, autentičan i vjeran njezinoj osobnosti, drugi smatraju da je izgledala previše neuredno za jednu filmsku premijeru. Ipak, upravo je to ono po čemu je Kristen Stewart godinama prepoznatljiva - nikada nije skrivala da ne voli stroga pravila crvenog tepiha te da se radije odijeva onako kako se osjeća ugodno.
Svjetsku slavu stekla je ulogom Belle Swan u filmskom serijalu "The Twilight Saga", koji ju je pretvorio u jednu od najpoznatijih glumica svoje generacije. Nakon završetka franšize svjesno se okrenula nezavisnim filmovima, surađujući s brojnim hvaljenim redateljima i gradeći reputaciju glumice koja bira zahtjevnije i umjetnički ambicioznije projekte.
Posljednjih godina često privlači pažnju i svojim modnim izričajem. Stewart se rijetko uklapa u očekivanja koja prate holivudske zvijezde - često kombinira visoku modu s opuštenim komadima, ne skriva ljubav prema androgenom stilu i više puta je istaknula kako joj je važnije osjećati se svoja nego zadovoljiti tuđa očekivanja.