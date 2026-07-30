Kristen Stewart ponovno šokirala: Na crvenom tepihu pojavila se u neočekivanom izdanju

Glumica Kristen Stewart (36) ponovno je privukla pažnju svojim nekonvencionalnim modnim odabirom. Na premijeri filma "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" u Los Angelesu pojavila se u društvu redateljice Maggie McLean, a njezino izdanje ubrzo je postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

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Umjesto elegantne haljine i besprijekorne frizure kakve se često očekuju na holivudskim premijerama, Stewart je odabrala ležerniji i pomalo buntovnički izgled. Razbarušena kosa, upečatljiva modna kombinacija i vrlo malo šminke ostavili su dojam kao da je na crveni tepih stigla ravno s filmskog seta, a ne s glamuroznog događanja.

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Takav odabir podijelio je mišljenja. Dok su jedni njezin stil opisali kao hrabar, autentičan i vjeran njezinoj osobnosti, drugi smatraju da je izgledala previše neuredno za jednu filmsku premijeru. Ipak, upravo je to ono po čemu je Kristen Stewart godinama prepoznatljiva - nikada nije skrivala da ne voli stroga pravila crvenog tepiha te da se radije odijeva onako kako se osjeća ugodno.

Svjetsku slavu stekla je ulogom Belle Swan u filmskom serijalu "The Twilight Saga", koji ju je pretvorio u jednu od najpoznatijih glumica svoje generacije. Nakon završetka franšize svjesno se okrenula nezavisnim filmovima, surađujući s brojnim hvaljenim redateljima i gradeći reputaciju glumice koja bira zahtjevnije i umjetnički ambicioznije projekte.

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Posljednjih godina često privlači pažnju i svojim modnim izričajem. Stewart se rijetko uklapa u očekivanja koja prate holivudske zvijezde - često kombinira visoku modu s opuštenim komadima, ne skriva ljubav prema androgenom stilu i više puta je istaknula kako joj je važnije osjećati se svoja nego zadovoljiti tuđa očekivanja.