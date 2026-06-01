Ljubavi, skandali i milijuni: Evo kako se kroz godine mijenjala legendarna Heidi Klum

Heidi Klum danas slavi 53. rođendan, a iza nje je više od tri desetljeća uspješne karijere tijekom koje je od djevojke iz njemačkog Bergisch Gladbacha postala jedan od najpoznatijih svjetskih supermodela. Proslavila se krajem devedesetih kao zaštitno lice Victoria’s Secreta i zvijezda naslovnice Sports Illustrated Swimsuit izdanja, nakon čega je izgradila i veliku televizijsku karijeru kroz emisije poput ''Project Runway'' i ''Germany’s Next Topmodel''.

Njezin privatni život godinama je punio naslovnice, posebno brak s pjevačem Sealom, s kojim ima djecu, kao i brak s glazbenikom Tomom Kaulitzom. Tijekom karijere često je bila u središtu medijske pažnje zbog glamuroznog imidža, reality projekata i raskošnih zabava za Noć vještica koje su postale globalno poznate. I danas ostaje jedna od najutjecajnijih figura modne i televizijske industrije, aktivna kao voditeljica, producentica i poduzetnica.