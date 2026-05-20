Njemački supermodel pokazao svu raskoš: Heidi Klum fotografirana gola na balkonu u Cannesu

Popularna manekenka i TV ličnost Heidi Klum (52) i ranije je javno govorila koliko se voli sunčati u toplesu, a sada su je paparazzi snimili na balkonu hotela u Cannesu, gdje je kao gošća stigla na Cannes Film Festival.

52-godišnjakinja snimljena je kako uživa u opuštenom jutru sa svojim suprugom, 36-godišnjim Tomom Kaulitzom.

Ležeran bračni par uživao je u zrakama sunca francuske rivijere, a fotografije nage Heidi brzo su se proširile Internetom.

U nedavnoj epizodi podcasta Call Her Daddy Klum je priznala kako se voli gola izležavati na nudističkim plažama te u svom dvorištu, a golotinja je u njezinoj kući toliko česta da joj djeca unaprijed moraju najaviti ako im netko dolazi u posjetu. Njezina kći Leni također je javno progovorila o običaju svoje majke da se sunča gola: "Sjećam se da sam dovodila svoje prijateljice kod sebe i bila sam tako posramljena i uplašena jer u obiteljijma mojih prijatelja nikad ne vidim mame svojih prijateljica kako se sunčaju gole na bazenu."