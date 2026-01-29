Nije za one sa slabim srcem: Zbog novog vrućeg videa Heidi Klum mnogima neće biti dobro

Bilo da se radi o modelingu, glumi ili glazbi, za Heidi Klum (52) ne postoje granice kada odluči osvojiti novo područje. Dok je u Njemačkoj najpoznatija po vođenju showa Germany’s Next Topmodel, u SAD-u njezina glazba već privlači pažnju publike, a sada želi dodatno učvrstiti svoju glazbenu karijeru i na europskom tržištu.

Poznata po samopouzdanju i provokativnom imidžu, Heidi je i ovoga puta privukla pozornost promotivnim videom za novu pjesmu Red Eye, koju je snimila u suradnji s DJ-em i producentom Diplom.

Na snimci koju je objavila na Instagramu nosi predimenzionirani krzneni kaput ispod kojeg se nazire čipkasto donje rublje, dok je stajling upotpunila čizmama iznad koljena i prepoznatljivom, pomalo razbarušenom frizurom. Naglašene oči i prirodni make-up dodatno su istaknuli njezin zavodljivi izgled.

Ne boji se pomicati granice

Uz video je na društvenim mrežama otkrila kako će pjesma biti soundtrack 21. sezone Germany’s Next Topmodela, čime je još jednom spojila svoje dvije velike karijere – modu i glazbu. Cijela pjesma bit će dostupna za slušanje od 13. veljače na svim streaming platformama.

Heidi Klum tako još jednom dokazuje da se ne boji eksperimentirati i pomaknuti granice, bilo da se radi o modnim kampanjama, televiziji ili glazbenim projektima – a njezini obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki njezin novi potez.

