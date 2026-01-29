FREEMAIL
MOŽE LI PROVOKATIVNIJE? /

Nije za one sa slabim srcem: Zbog novog vrućeg videa Heidi Klum mnogima neće biti dobro

Nije za one sa slabim srcem: Zbog novog vrućeg videa Heidi Klum mnogima neće biti dobro
Foto: Ndz/starmax/profimedia

Poznata po samopouzdanju i provokativnom imidžu, Heidi je i ovoga puta privukla pozornost promotivnim videom za novu pjesmu Red Eye, koju je snimila u suradnji s DJ-em i producentom Diplom

29.1.2026.
14:54
Hot.hr
Ndz/starmax/profimedia
Bilo da se radi o modelingu, glumi ili glazbi, za Heidi Klum (52) ne postoje granice kada odluči osvojiti novo područje. Dok je u Njemačkoj najpoznatija po vođenju showa Germany’s Next Topmodel, u SAD-u njezina glazba već privlači pažnju publike, a sada želi dodatno učvrstiti svoju glazbenu karijeru i na europskom tržištu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Heidi Klum (@heidiklum)

Poznata po samopouzdanju i provokativnom imidžu, Heidi je i ovoga puta privukla pozornost promotivnim videom za novu pjesmu Red Eye, koju je snimila u suradnji s DJ-em i producentom Diplom.

Na snimci koju je objavila na Instagramu nosi predimenzionirani krzneni kaput ispod kojeg se nazire čipkasto donje rublje, dok je stajling upotpunila čizmama iznad koljena i prepoznatljivom, pomalo razbarušenom frizurom. Naglašene oči i prirodni make-up dodatno su istaknuli njezin zavodljivi izgled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Heidi Klum (@heidiklum)

Ne boji se pomicati granice

Uz video je na društvenim mrežama otkrila kako će pjesma biti soundtrack 21. sezone Germany’s Next Topmodela, čime je još jednom spojila svoje dvije velike karijere – modu i glazbu. Cijela pjesma bit će dostupna za slušanje od 13. veljače na svim streaming platformama.

Heidi Klum tako još jednom dokazuje da se ne boji eksperimentirati i pomaknuti granice, bilo da se radi o modnim kampanjama, televiziji ili glazbenim projektima – a njezini obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki njezin novi potez.

 

 

Heidi KlumInstagram
