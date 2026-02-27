Pozitivno, ali bez napretka: Sljedeća runda pregovora s Iranom nastavlja se u Beču

Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u razgovorima o teheranskom nuklearnom programu u četvrtak, rekao je posrednik Oman, ali nakon višesatnih pregovora nije postignut dogovor koji bi mogao spriječiti potencijalne američke napade usred masovnog gomilanja vojske.

Dvije strane planiraju nastaviti pregovore ubrzo nakon konzultacija u glavnim gradovima svojih zemalja, a rasprave na tehničkoj razini zakazane su za sljedeći tjedan u Beču, rekao je omanski ministar vanjskih poslova Sayyid Badr Albusaidi u objavi na X-u nakon sastanaka u Švicarskoj.

'Značajan napredak'

Badr ​Albusaidi će u petak u Washingtonu razgovarati s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom ​i drugim američkim dužnosnicima, izvijestio je MS NOW kasno u četvrtak. Ni Bijela kuća ni omansko veleposlanstvo u Washingtonu nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.

Svaki značajan korak prema sporazumu između dugogodišnjih neprijatelja Washingtona i Teherana mogao bi umanjiti vjerojatnost da će američki predsjednik Donald Trump pokrenuti napade na Iran za koje mnogi strahuju da bi mogli eskalirati u širi rat.

No, neizravni razgovori završili su bez konačnog dogovora, ostavljajući regiju na rubu neizvjesnosti.

Optimistična procjena omanskog ministra uslijedila je nakon neizravnih razgovora između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Ženevi, s jednom sesijom ujutro i drugom poslijepodne. "Završili smo dan nakon značajnog napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana", rekao je Badr Albusaidi.

No, iako mnogi analitičari vide najnovije diplomatske pregovore kao posljednju priliku prije nego što Trump odluči krenuti u rat, Badr Albusaidi nije pružio nikakve detalje i nije rekao da su dvije strane prevladale svoje najveće prepreke prema dogovoru.

Amerikanci bez komentara

Opisujući razgovore kao jedne od najozbiljnijih koje je Iran imao sa SAD-om, Arakči je za iransku državnu televiziju rekao: "Postigli smo dogovor o nekim pitanjima, a postoje i razlike u vezi s nekim drugim pitanjima."

"Odlučeno je da će se sljedeći krug pregovora održati uskoro, za manje od tjedan dana", rekao je. Iranci su, dodao je, jasno izrazili svoj zahtjev za ukidanje američkih sankcija, za što Washington dugo inzistira da će doći tek nakon velikih ustupaka Teherana.

Američki pregovarački tim nije komentirao ishod razgovora. No, Axios je citirao visokog američkog dužnosnika koji je rekao da su pregovori u Ženevi bili "pozitivni".

Rasprave o višedesetljetnom sporu oko iranskog nuklearnog programa dolaze u trenutku kada rastu strahovi od ratnog požara na Bliskom istoku. Trump je više puta prijetio akcijom ako ne bude dogovora, a američka vojska je gomilala svoje snage u vodama u blizini Islamske Republike.

Visoki iranski dužnosnik rekao je ranije u četvrtak za Reuters da bi SAD i Iran mogli postići okvir za sporazum ako Washington odvoji "nuklearna i nenuklearna pitanja".

Trumpova administracija inzistirala je na tome da iranski program balističkih projektila i njegova podrška oružanim skupinama u regiji moraju biti dio pregovora.

Rok ističe

Nakon jutarnje sesije, Badr Albusaidi rekao je da su dvije strane razmijenile "kreativne i pozitivne ideje".

No, visoki iranski dužnosnik tada je rekao da se neke razlike još uvijek moraju smanjiti.

Washington, koji vjeruje da Teheran traži sposobnost izgradnje nuklearne bombe, želi da Iran odustane od obogaćivanja uranija, procesa kojim se proizvodi gorivo za atomske elektrane, ali koji također može dati materijal za bojevu glavu.

Iran je dugo nijekao da želi bombu i ranije u četvrtak rekao da će pokazati fleksibilnost na razgovorima. Reuters je u nedjelju izvijestio da Teheran nudi nedefinirane nove ustupke u zamjenu za uklanjanje sankcija i priznavanje prava na obogaćivanje uranija.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da je iransko odbijanje rasprave o svom programu balističkih raketa "veliki problem" koji će se na kraju morati riješiti.

Rakete su "dizajnirane isključivo za napad na Ameriku" i predstavljaju prijetnju regionalnoj stabilnosti, rekao je, ali nije ponudio nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju da bi američki teritorij mogao biti meta.

Trump je 19. veljače rekao da Iran mora postići dogovor u roku od 10 do 15 dana, upozoravajući da će se u suprotnom dogoditi "zaista loše stvari".

POGLEDAJTE VIDEO Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice