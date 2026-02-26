FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZLOG ZA OPTIMIZAM? /

Dogovor na vidiku? Otkriveni detalji pregovora Irana i SAD-a

Dogovor na vidiku? Otkriveni detalji pregovora Irana i SAD-a
×
Foto: Hasan Mrad/Zuma Press/Profimedia

Pregovori dio su napora SAD-a i zapadnih sila da spriječe Iran da razvije nuklearno naoružanje

26.2.2026.
21:13
Hina
Hasan Mrad/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iran i Sjedinjene Države u Ženevi su završili treći krug svojih pregovora o nuklearnom programu te su postigli "značajan napredak”, objavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Omana Badr al-Busaidi. 

"Nastavljamo uskoro, nakon konzultacija u matičnim prijestolnicama”, dodao je al-Busaidi, posrednik u pregovorima. 

Za idući tjedan zakazani su tehnički pregovori u Beču, a ako se oni ostvare vjerojatno će se razgovarati o detaljima mogućeg dogovora, dodao je. 

Iran je također objavio da se nastavak pregovora očekuje u idućih tjedan dana nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas ​Araqchi pregovore u Ženevi ocijenio kao dosad najozbiljnije.

Pozadina sporazuma

Obje strane moraju se konzultirati sa svojim vladama, rekao je Araqchi državnoj televiziji.

Ti pregovori dio su napora SAD-a i zapadnih sila da spriječe Iran da razvije nuklearno naoružanje. Washington je istovremeno rasporedio značajne vojne snage u iranskom susjedstvu, nakon Trumpovih prijetnji da će se u izostanku dogovora dogoditi do "loših stvari"

Teheran odbacuje da uopće ima ambicije razviti atomsko oružje te tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. No, Iran je signalizirao da je voljan prihvatiti ograničenja tog programa, poput onog o obogaćivanju uranija koji je bio dio sporazuma između Irana i svjetskih sila iz 2015. 

Trump se 2018. povukao iz tog dogovora te je vratio sankcije nad Islamskom Republikom za koje Iran sad traži da se ponovno ukinu. Teheran je u srijedu predao posljednji nacrt svog prijedloga sporazuma.

POGLEDAJTE VIDEO: Gomila se vojna mašinerija, pritisak je sve veći. Prijeti li novi rat? 'Loš je osjećaj'

IranSadNuklearni SporazumPregovoriBliski Istok
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx