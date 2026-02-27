Ždrijeb Lige prvaka: Saznajte tko ide na koga do finala u Budimpešti

UŽIVO

Danas točno u podne u Nyon održava se ždrijeb osmine finala, četvrtfinala i polufinala UEFA Lige prvaka za sezonu 2025./26. Osam pobjednika doigravanja pridružit će se osmorici klubova koji su izravno prošli iz ligaškog dijela natjecanja, čime se definira kompletan put do velikog finala u Budimpešta.

Ždrijeb se može pratiti uživo na UEFA-inim službenim stranicama, preko UEFA.tv, službene aplikacije Lige prvaka, ili putem tekstualnog prijenosa na Net.hr.

Nositelji i nenositelji

Osam najbolje plasiranih klubova iz ligaške faze imat će status nositelja i suprotstavljeni su pobjednicima doigravanja:

Nositelji: Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City

Nenositelji: Real Madrid, PSG, Newcastle, Atlético Madrid, Atalanta, Leverkusen, Galatasaray, Bodø/Glimt

Novi sustav ždrijeba

Glavna novost u odnosu na ranije sezone je što se danas određuje kompletan raspored natjecanja do samog finala – više neće biti dodatnih ždrijebova za četvrtfinale i polufinale. Osam nositelja bit će raspoređeni na suprotne strane ždrijeba prema plasmanu (prvi i drugi, treći i četvrti itd.), a protivnici će im biti iz grupe nenositelja.

Od osmine finala ukidaju se i ranija ograničenja, klubovi iz iste države ili koji su igrali međusobno u ligaškoj fazi sada se mogu susresti. Nominalni domaćin finala bit će pobjednik polufinala s jedne strane ždrijeba, što će također biti određeno današnjim izvlačenjem.

Raspored utakmica

Osmina finala: 10. i 11. ožujka (prve utakmice), 17. i 18. ožujka (uzvrati)

Četvrtfinale: 7. i 8. travnja (prve utakmice), 14. i 15. travnja (uzvrati)

Polufinale: 28. i 29. travnja (prve utakmice), 5. i 6. svibnja (uzvrati)

Veliko finale: 30. svibnja u Budimpešti

