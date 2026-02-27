Messi u neobičnoj gužvi na terenu, ni sam nije znao što se događa: Umalo ga ozlijedili!

Lionel Messi, globalna nogometna ikona, privlači pažnju gdje god da se pojavi, a ponekad ta ljubav navijača preraste u opasne situacije. Tako se dogodilo u Portoriku, gdje je Inter Miami u prijateljskoj utakmici svladao ekvadorski Independiente del Valle s 2:1. Utakmica je odigrana na stadionu Juan Ramon Loubriel u Bayamonu pred oko 20.000 navijača, a završnicu obilježio je kaotičan incident na terenu.

U 69. minuti Messi je realizirao jedanaesterac i osigurao pobjedu Inter Miamiju, ali nekoliko minuta prije kraja, u 88. minuti, nekoliko navijača uspjelo je preskočiti ogradu i utrčati na teren. Prvi je pokušao pobjeći od zaštitara, a dva mladića u Barceloninim dresovima prišla su Messiju. Argentinska legenda se nakratko zaustavila, slikao se s njima i potpisao dresove, no situacija se brzo zakomplicirala. Jedan od navijača skočio je na Messija sa stražnje strane i čvrsto ga uhvatio, izazivajući paniku na travnjaku.

Zaštitari su brzo intervenirali, a svi uključeni pali su na travu dok su ostali čuvari oslobađali Messija iz zapetljanog kaosa. Srećom, incident je prošao bez ozbiljnijih posljedica. Messi se brzo digao, nije paničario, ali se s ljutitim izrazom lica udaljio s terena, lagano se uhvativši za kuk. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE

Atmosfera na stadionu od samog početka bila je napeta. Messijev dolazak izazvao je pravu histeriju među fanovima, a početak utakmice kasnio je sat vremena. Trener Inter Miamija, Argentinac Javier Mascherano, odlučio je Messija ne staviti u početnu postavu, što je dodatno uzburkalo publiku. Inter Miami je poveo golom 19-godišnjeg Španjolca Santiaga Moralesa u 15. minuti, a samo minutu kasnije Patrik Mercado izjednačio je na 1:1.

