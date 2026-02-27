Cijena života u Hrvatskoj pokrenula lavinu: 'Žena od 72 godine čisti stanove da preživi...'

Portal raditi.eu objavio je na društvenoj mreži Reddit jednostavnu grafiku koja procjenjuje mjesečne životne troškove i potrebe razina plaća za "normalan život u Hrvatskoj".

Prema njihovim procjenama za "puko preživljavanje" potrebno je barem 1.100 eura, a za "dostojanstven" život 1.800 eura.

Grafika navodi da trošak stanarine i režija iznosi između 700 i 1.000 eura, dok je stavka za hranu, procijenjena na 250 do 400 eura. Za prijevoz su naveli trošak od 60 do 160 eura, za mobitel, Internet i TV od 40 do 90 eura, dok su za kave i 'sitne gušte' naveli trošak od 50 do 150 eura.

Burna rasprava

Objava troškovnika "normalnog života" potaknula je burnu raspravu korisnika na Redditu, a pokazala je da je potreban iznos uvelike ovisan o lokaciji, vlasništvu nad nekretninom, obiteljskoj situaciji i osobnim prioritetima.

Na Facebook stranici RTL Danas upitali smo i vas smatrate li da su navedeni iznosi stvarno cijena "normalnog života" u Hrvatskoj. Većina se komentara slaže da je cifra od 1.100 eura ipak premala.

"1500 eura da bi se moglo nešto, ali i to je opet premalo jer cijene svaki dan idu gore", smatra Ivan Trlin.

Željko Ivan pak smatra da nam je potrebno puno više pa navodi plaću od 3000 eura i mirovinu od 1000 eura, pa bi se, kako kaže, "to zvalo dostojanstvo". Dodaje i da je sve ispod toga "nula, a čak ni to, jer je naša kuna bila dostojanstvo, jer je bila naša".

"Plaća mora bit minimum 2000 eura na ovaj standard, a ako nemaš stambeno riješeno barem 2500 eura. Sve ispod toga preživljavanje", napisao je Ivan Pauk.

"Jučer pričao s jednom dragom gospođom (72), kaže da ima 200 eura penzije, pa rekoh 'kako preživljavate'? 'Sinko čistim stanove da preživim' odgovorila je. Sa 72 godine žena mora raditi, ma sram može biti ovu državu i one koji ju vode", napisao je Damir Mikuš.

"Treba litra goriva biti 10 eura, kilogram mesa 50 eura, kutija cigara 25 eura, znači sve treba otići u točku da bismo mi ustali jednog dana i došli sebi, ali mislim da ni tad ne bismo", komentirao je Mario Omerašević.

"Zašto grebu strane firme i pune si džepove, preko naših leđa u Hrvatskoj? Zato što im je Vlada Hrvatske dozvolila da bude minimalac ispod 1000 eura pa pohlepni bogataši sve više pohlepniji, a Vladu boli k****", napisao je Miles Kom.

NET I VOYO / Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

Samac ste, a najam vam ne prelazi 30 posto plaće? Vjerojatno ne živite u Zagrebu...POGLEDAJTE VIDEO: