Zbog tragedije koja je potresla Hrvatsku, nagrađivanom policajcu osam godina zatvora

Na Županijskom sudu u Dubrovniku višestruko nagrađivani policijski službenik M.R (43) iznio je svoju obranu tijekom suđenja za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi. Priznao je krivnju.

"Želim izraziti svoju duboku sućut obiteljima poginulih. Kriv sam. Ne poričem ništa i žalim zbog tog događaja. Sve je točno što u optužnici piše. Vjerujem vještaku kako je sve to utvrdio. Tog dana održavao se memorijalni turnir u blizini mjesta nesreće u sjećanje na poginule branitelje, mog oca i još jednog koji je bio član udruge. I to me emocionalno omelo. To jutro, nakon turnira na kojem sam sudjelovao zajedno sa sinom, uručivale su se nagrade i plakete, a potom je bio i domjenak na kojem sam pio alkohol i nakon kojeg sam krenuo kući. Vozio sam normalnom brzinom do trenutka nesreće, kad sam vidio farove iz suprotnog smjera. Osjetio sam udar, upalio se zračni jastuk i nakon toga sam se probudio u bolnici", rekao je M. R. (43), donosi Jutarnji list.

Naglasio je kako mu je još posebno teško jer su poginuli hrvatski branitelji, budući da prema toj skupini ljudi ima veliku empatiju.

Na upit oštećene iz kojeg razloga umjesto njega nije vozio sin i je li mu u trenutku kad je, kao nagrađivani policajac, sjeo u auto u takvom stanju, palo na pamet da bi za istu tu stvar nekog drugoga kaznio, optuženi M. R. je skrušeno kazao da ‘čovjek u pijanom stanju o tome ne razmišlja‘, ali i da njegov sin u tom periodu nije imao vozačku dozvolu, kao i da se ranije s turnira uputio kući.

Osuđen na osam godina zatvora nepravomoćno

"Je li vas imao tko drugi voziti? Netko tko nije pio toga dana?", zanimalo je predsjednicu sudskog vijeća, na što joj je policajac odgovorio da si to cijelo vrijeme spočitava.

M. R. proglašen je krivim i nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora.

Pritom mu je sudsko vijeće izreklo i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom koja traje pet godina dulje od izrečene kazne, a u taj dio mu se uračunava dosadašnjih godinu dana, koliko je već bez vozačke. Ujedno mu je naloženo i plaćanje više od 5300 eura različitih sudskih troškova, nakon čega je, s obzirom na to da kazna premašuje pet godina, odmah poslan u dubrovački zatvor.

Riječ je o teškoj nesreći koja se dogodila 9. studenoga 2024. oko 18.20 sati na državnoj cesti D-8 u predjelu Podgradina u Općini Slivno, kada je policajac izvan službe, vozeći Mitsubishi Outlander u smjeru Splita, iznenada skrenuo preko pune dvije uzdužne crte na kolničku traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

Kretao se opasnom nizbrdicom i zavojem, gdje je udario u lijevi stražnji dio Chevroleta Orlanda kojim je upravljao 47-godišnjak, a nakon toga je udario još i u Fiat Tipo kojim je pretjecajnom trakom iz suprotnog smjera nailazio još jedan vozač, i na čije je vozilo naletio Suzuki Vitara, nakon čega se Fiat dalje potiskivao na Mitsubishi.

Nažalost, 60-godišnji vozač, 75-godišnji suvozač i 67-godišnji putnik preminuli su od stravičnih ozljeda, dok su ukupno četiri osobe bile ozlijeđene, kao i krivac nesreće, koji je bio teško ozlijeđen.

Prilikom određivanja visine kazne, kao olakotne okolnosti uzela mu je u obzir njegovo priznanje, kajanje i žaljenje te besprijekoran raniji život, jer je kao policijski službenik više puta nagrađivan nagradama MUP-a, s obzirom na to da je zadavao glavobolje mnogim krijumčarima.

POGLEDAJTE VIDEO Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'