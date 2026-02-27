Pao u ruke policije usred Zagreba malo iza ponoći: Kažnjen s 4650 eura, pazite zašto

Zagrebačka policija uhvatila je u četvrtak malo iza ponoći "kapitalca" u središtu grada kada je zaustavila vozilo varaždinskih registarskih oznaka.

Naime, 49-godišnjak je vozio Palmotićevom ulicom, a policija ga je zaustavila kada je došao do Ulice Ignjata Đorđića 7. Testirali su ga na alkohol i muškarac je napuhao 1,59 promila. Ali to nije bilo sve. Policajci su provjerili - već ranije mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, te je zato morao ponovno položiti vozački ispit. Ali nije.

Ali ni to nije bilo sve. I prometna dozvola mu je bila istekla. Uhitili su ga i smjestili u policijske prostorije dok se nije otrijeznio, a onda su ga odveli pre prekršajni sud.

"Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 6480 eura te izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci", naveli su iz policije.

Sud je ipak bio blaži te su mu odrezali kaznu od 4650 eura.

