Ne znate što više kuhati? Isprobajte ovih sedam međimurskih jela za cijeli tjedan

Ubrzani tempo suvremenog života sve nas češće odvodi od kuhinje i jela koja su generacijama hranila obitelji. Međimurje, s duboko ukorijenjenom tradicijom skromne kuhinje, nudi bogatstvo okusa koji su jednostavni, zasitni i utješni.

Ovaj tjedni jelovnik zamišljen je kao pregled sedam tradicionalnih recepata, po jedan za svaki dan u tjednu, s ciljem da se u suvremeni dom vrate toplina i duh međimurskog obiteljskog stola. Riječ je o jelima koja počivaju na lokalnim namirnicama i provjerenim načinima pripreme, bez kompliciranja i nepotrebnih dodataka.

Ponedjeljak: Pečene čurke s restanim krumpirom

Pečene čurke (krvavice) uz nezaobilazni restani krumpir, predstavljaju esenciju međimurske kuhinje. Ovo izdašno jelo grije dušu i tijelo te slavi tradiciju pripreme mesa, piše Taste Atlas.

Sastojci:

4 para domaćih čurki (krvavica)

1 kg krumpira

2 veće glavice luka

3-4 žlice svinjske masti

sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

Krumpir oprati i skuhati u ljusci u slanoj vodi. Kuhani krumpir malo ohladiti, oguliti i narezati na ploške. Na dvije žlice masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i ne dobije zlatnu boju. Dodati narezani krumpir, posoliti, popapriti i sve zajedno pržiti ('restati') na jačoj vatri, povremeno miješajući, dok se krumpir ne zapeče i postane hrskav po rubovima. Pećnicu zagrijati na 200 °C. Čurke položiti u namašćeni lim za pečenje. Izbockati ih iglom na nekoliko mjesta kako ne bi pukle tijekom pečenja. Peći 20-30 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu boju i hrskavu koricu. Pečene čurke poslužiti vruće uz restani krumpir i salatu od kiselog zelja.

Utorak: Hajdinska kaša sa svinjetinom i umakom od gljiva

Hajda, ili heljda, nekada je bila jedna od glavnih namirnica. U ovoj bogatijoj varijanti, spaja se s mekom svinjetinom i aromatičnim umakom od gljiva, stvarajući izdašan i cjelovit obrok.

Sastojci:

200 g heljdine kaše

300 g svinjskog buta ili filea, narezanog na kockice

1 glavica luka

20 g suhih gljiva (vrganja)

2 žlice masti ili ulja

150 ml kiselog vrhnja

1 žlica brašna

sol, papar, svježi peršin

Priprema:

Suhe gljive namočiti u toploj vodi 20-ak minuta. Heljdinu kašu oprati i skuhati u dvostrukoj količini posoljene vode (oko 15-20 minuta). Na masti popržiti sitno sjeckani luk. Kad postane staklast, dodati kockice svinjetine i pržiti dok ne dobiju boju sa svih strana. Ocijeđene gljive nasjeckati i dodati mesu. Kratko propirjati. Podliti s malo vode u kojoj su se namakale gljive. Posoliti, popapriti i dinstati na laganoj vatri dok meso ne omekša. U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s mesom i kratko prokuhati da se zgusne. Kuhanu heljdinu kašu poslužiti kao prilog uz umak od svinjetine i gljiva, posuto svježim peršinom.

Srijeda: Temfani picek s trgancima

"Temfanje" je stari međimurski izraz za dinstanje, a ovako pripremljena piletina u gustom umaku od vrhnja, poslužena s domaćim trgancima, klasik je koji se pamti.

Sastojci:

1 manje pile (oko 1,2 kg), narezano na komade

2 glavice luka

2 žlice masti

1 žlica crvene mljevene paprike

150 ml kiselog vrhnja

1 žlica brašna

sol, papar

Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode

Priprema:

Prvo zamijesiti tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Tijesto treba biti tvrđe. Ostaviti da odstoji. Na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodati komade piletine i zapeći ih sa svih strana. Posoliti, popapriti, dodati crvenu papriku i podliti s malo vode ili temeljca. Poklopiti i dinstati na laganoj vatri oko 45 minuta, dok meso ne omekša. U posebnom loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu. U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s piletinom i kratko prokuhati da se zgusne. Poslužiti temfani picek s ocijeđenim trgancima.

Četvrtak: Trganci sa slaninom i vrhnjem

Domaći trganci suština su međimurske tjestenine. U ovoj jednostavnoj, ali iznimno ukusnoj verziji, sljubljuju se s prepečenom domaćom slaninom i kremastim vrhnjem.

Sastojci:

Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode

150 g dimljene slanine (špeka)

1 manja glavica luka

200 ml kiselog vrhnja

svježe mljeveni papar

Priprema:

Zamijesiti tvrđe tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Ostaviti da odstoji 20-ak minuta. U loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu. Dok se trganci kuhaju, slaninu narezati na kockice i popržiti u tavi da postane hrskava. Izvaditi slaninu sa strane, a na masnoći popržiti sitno sjeckani luk. Kada je luk zlatan, vratiti slaninu u tavu, dodati ocijeđene trgance i sve dobro promiješati. Maknuti s vatre, umiješati kiselo vrhnje i začiniti svježe mljevenim paprom. Odmah poslužiti.

Petak: Pretepeni grah međimurski

Ovo krepko i jednostavno jelo na žlicu je hranilo generacije Međimuraca. Tradicionalni "pretep" (mješavina vrhnja, mlijeka i brašna) daje mu prepoznatljivu gustoću i blago kiselkasti okus.

Sastojci:

300 g suhog graha

2 režnja češnjaka

1 lovorov list

150 ml domaćeg vrhnja (kiselog)

50 ml mlijeka

1 žlica glatkog brašna

1 žličica crvene mljevene paprike

sol, papar

Priprema:

Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti i staviti kuhati u novu, hladnu vodu. Dodati nasjeckani češnjak, lovorov list, sol i papar. Kuhati na laganoj vatri dok grah potpuno ne omekša. U zdjelici glatko zamutiti vrhnje, mlijeko i brašno. Tako pripremljen pretep zasebno zagrijati u manjoj posudi, neprestano miješajući. Kada se smjesa zagrije, polako je uliti u lonac s kuhanim grahom i sve dobro promiješati. Kuhati sve zajedno još 10-ak minuta dok se jelo ne zgusne.

Subota: Kiselo zelje s grahom i mesom

Vikend započinje jelom koje grije dušu i okuplja obitelj oko stola. Dinstano kiselo zelje s komadima suhog mesa i grahom duboko je ukorijenjeno u tradiciju kolinja, a njegov bogat i kiselkasto-dimljeni okus prava je okrjepa.

Sastojci:

1 kg kiselog zelja (ribanog)

250 g suhog graha

500 g suhog mesa (rebra, slanina)

1 veća glavica luka

2-3 žlice masti

1 žličica crvene mljevene paprike

1 lovorov list

nekoliko zrna papra

Priprema:

Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti. Kiselo zelje probati pa po potrebi isprati pod hladnom vodom ako je prekiselo. Dobro ga ocijediti. U većem loncu na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša. Maknuti s vatre, dodati crvenu papriku, promiješati pa odmah dodati ocijeđeno zelje. Kratko propirjati. Dodati grah, komade suhog mesa, lovorov list i papar u zrnu. Podliti vodom tek toliko da pokrije sve sastojke. Poklopiti i kuhati na laganoj vatri najmanje 2 do 2,5 sata, dok grah, meso i zelje potpuno ne omekšaju, a okusi se ne prožmu. Poslužiti uz kuhani ili restani krumpir.

Nedjelja: Pečena raca s mlincima

Nedjeljni ručak u Međimurju nezamisliv je bez pečenja, a pečena raca (patka) s domaćim mlincima smatra se vrhuncem svečanog stola. Sočno meso i mlinci natopljeni masnoćom od pečenja stvaraju nezaboravan doživljaj.

Sastojci:

1 domaća patka (cca 2 kg)

sol, papar

400 g domaćih mlinaca

Priprema:

Pećnicu zagrijati na 180 °C. Patku dobro posoliti i popapriti izvana i iznutra. Staviti je u protvan za pečenje, podliti s malo vode i peći oko 2 do 2,5 sata. Tijekom pečenja patku povremeno podlijevati masnoćom koju pusti. Dok se patka peče, pripremiti mlince. Mince izlomiti na manje komade i preliti kipućom slanom vodom. Ostaviti ih nekoliko minuta da omekšaju, a zatim ih dobro ocijediti. Petnaestak minuta prije kraja pečenja, izvaditi patku iz protvana. U masnoću od pečenja umiješati ocijeđene mlince i vratiti sve zajedno u pećnicu da se zapeku. Pečenu patku narezati na komade i poslužiti uz tople mlince iz protvana.

Nadamo se da će vam ovaj jelovnik unijeti novu dozu inspiracije i pokazati da planiranje obroka može biti kreativan i zabavan proces. Kuhanje je više od puke potrebe, to je prilika za istraživanje, uživanje i stvaranje uspomena s najdražima. Dobar tek!

