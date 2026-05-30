Ne znate što više kuhati? Isprobajte ovih sedam međimurskih jela za cijeli tjedan
Ovaj jelovnik nudi tek mali uvid u bogatstvo koje pruža tradicionalna međimurska kuhinja. Neka vam ovi recepti posluže kao inspiracija za usporavanje, okupljanje obitelji oko stola i uživanje u autentičnim okusima
Ubrzani tempo suvremenog života sve nas češće odvodi od kuhinje i jela koja su generacijama hranila obitelji. Međimurje, s duboko ukorijenjenom tradicijom skromne kuhinje, nudi bogatstvo okusa koji su jednostavni, zasitni i utješni.
Ovaj tjedni jelovnik zamišljen je kao pregled sedam tradicionalnih recepata, po jedan za svaki dan u tjednu, s ciljem da se u suvremeni dom vrate toplina i duh međimurskog obiteljskog stola. Riječ je o jelima koja počivaju na lokalnim namirnicama i provjerenim načinima pripreme, bez kompliciranja i nepotrebnih dodataka.
Ponedjeljak: Pečene čurke s restanim krumpirom
Pečene čurke (krvavice) uz nezaobilazni restani krumpir, predstavljaju esenciju međimurske kuhinje. Ovo izdašno jelo grije dušu i tijelo te slavi tradiciju pripreme mesa, piše Taste Atlas.
Sastojci:
- 4 para domaćih čurki (krvavica)
- 1 kg krumpira
- 2 veće glavice luka
- 3-4 žlice svinjske masti
- sol, svježe mljeveni papar
Priprema:
- Krumpir oprati i skuhati u ljusci u slanoj vodi. Kuhani krumpir malo ohladiti, oguliti i narezati na ploške.
- Na dvije žlice masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i ne dobije zlatnu boju.
- Dodati narezani krumpir, posoliti, popapriti i sve zajedno pržiti ('restati') na jačoj vatri, povremeno miješajući, dok se krumpir ne zapeče i postane hrskav po rubovima.
- Pećnicu zagrijati na 200 °C. Čurke položiti u namašćeni lim za pečenje. Izbockati ih iglom na nekoliko mjesta kako ne bi pukle tijekom pečenja.
- Peći 20-30 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu boju i hrskavu koricu.
- Pečene čurke poslužiti vruće uz restani krumpir i salatu od kiselog zelja.
Utorak: Hajdinska kaša sa svinjetinom i umakom od gljiva
Hajda, ili heljda, nekada je bila jedna od glavnih namirnica. U ovoj bogatijoj varijanti, spaja se s mekom svinjetinom i aromatičnim umakom od gljiva, stvarajući izdašan i cjelovit obrok.
Sastojci:
- 200 g heljdine kaše
- 300 g svinjskog buta ili filea, narezanog na kockice
- 1 glavica luka
- 20 g suhih gljiva (vrganja)
- 2 žlice masti ili ulja
- 150 ml kiselog vrhnja
- 1 žlica brašna
- sol, papar, svježi peršin
Priprema:
- Suhe gljive namočiti u toploj vodi 20-ak minuta. Heljdinu kašu oprati i skuhati u dvostrukoj količini posoljene vode (oko 15-20 minuta).
- Na masti popržiti sitno sjeckani luk. Kad postane staklast, dodati kockice svinjetine i pržiti dok ne dobiju boju sa svih strana.
- Ocijeđene gljive nasjeckati i dodati mesu. Kratko propirjati. Podliti s malo vode u kojoj su se namakale gljive. Posoliti, popapriti i dinstati na laganoj vatri dok meso ne omekša.
- U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s mesom i kratko prokuhati da se zgusne.
- Kuhanu heljdinu kašu poslužiti kao prilog uz umak od svinjetine i gljiva, posuto svježim peršinom.
Srijeda: Temfani picek s trgancima
"Temfanje" je stari međimurski izraz za dinstanje, a ovako pripremljena piletina u gustom umaku od vrhnja, poslužena s domaćim trgancima, klasik je koji se pamti.
Sastojci:
- 1 manje pile (oko 1,2 kg), narezano na komade
- 2 glavice luka
- 2 žlice masti
- 1 žlica crvene mljevene paprike
- 150 ml kiselog vrhnja
- 1 žlica brašna
- sol, papar
- Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode
Priprema:
- Prvo zamijesiti tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Tijesto treba biti tvrđe. Ostaviti da odstoji.
- Na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodati komade piletine i zapeći ih sa svih strana.
- Posoliti, popapriti, dodati crvenu papriku i podliti s malo vode ili temeljca. Poklopiti i dinstati na laganoj vatri oko 45 minuta, dok meso ne omekša.
- U posebnom loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu.
- U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s piletinom i kratko prokuhati da se zgusne.
- Poslužiti temfani picek s ocijeđenim trgancima.
Četvrtak: Trganci sa slaninom i vrhnjem
Domaći trganci suština su međimurske tjestenine. U ovoj jednostavnoj, ali iznimno ukusnoj verziji, sljubljuju se s prepečenom domaćom slaninom i kremastim vrhnjem.
Sastojci:
- Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode
- 150 g dimljene slanine (špeka)
- 1 manja glavica luka
- 200 ml kiselog vrhnja
- svježe mljeveni papar
Priprema:
- Zamijesiti tvrđe tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Ostaviti da odstoji 20-ak minuta.
- U loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu.
- Dok se trganci kuhaju, slaninu narezati na kockice i popržiti u tavi da postane hrskava. Izvaditi slaninu sa strane, a na masnoći popržiti sitno sjeckani luk.
- Kada je luk zlatan, vratiti slaninu u tavu, dodati ocijeđene trgance i sve dobro promiješati.
- Maknuti s vatre, umiješati kiselo vrhnje i začiniti svježe mljevenim paprom. Odmah poslužiti.
Petak: Pretepeni grah međimurski
Ovo krepko i jednostavno jelo na žlicu je hranilo generacije Međimuraca. Tradicionalni "pretep" (mješavina vrhnja, mlijeka i brašna) daje mu prepoznatljivu gustoću i blago kiselkasti okus.
Sastojci:
- 300 g suhog graha
- 2 režnja češnjaka
- 1 lovorov list
- 150 ml domaćeg vrhnja (kiselog)
- 50 ml mlijeka
- 1 žlica glatkog brašna
- 1 žličica crvene mljevene paprike
- sol, papar
Priprema:
- Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti i staviti kuhati u novu, hladnu vodu.
- Dodati nasjeckani češnjak, lovorov list, sol i papar. Kuhati na laganoj vatri dok grah potpuno ne omekša.
- U zdjelici glatko zamutiti vrhnje, mlijeko i brašno.
- Tako pripremljen pretep zasebno zagrijati u manjoj posudi, neprestano miješajući.
- Kada se smjesa zagrije, polako je uliti u lonac s kuhanim grahom i sve dobro promiješati.
- Kuhati sve zajedno još 10-ak minuta dok se jelo ne zgusne.
Subota: Kiselo zelje s grahom i mesom
Vikend započinje jelom koje grije dušu i okuplja obitelj oko stola. Dinstano kiselo zelje s komadima suhog mesa i grahom duboko je ukorijenjeno u tradiciju kolinja, a njegov bogat i kiselkasto-dimljeni okus prava je okrjepa.
Sastojci:
- 1 kg kiselog zelja (ribanog)
- 250 g suhog graha
- 500 g suhog mesa (rebra, slanina)
- 1 veća glavica luka
- 2-3 žlice masti
- 1 žličica crvene mljevene paprike
- 1 lovorov list
- nekoliko zrna papra
Priprema:
- Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti.
- Kiselo zelje probati pa po potrebi isprati pod hladnom vodom ako je prekiselo. Dobro ga ocijediti.
- U većem loncu na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša.
- Maknuti s vatre, dodati crvenu papriku, promiješati pa odmah dodati ocijeđeno zelje. Kratko propirjati.
- Dodati grah, komade suhog mesa, lovorov list i papar u zrnu.
- Podliti vodom tek toliko da pokrije sve sastojke.
- Poklopiti i kuhati na laganoj vatri najmanje 2 do 2,5 sata, dok grah, meso i zelje potpuno ne omekšaju, a okusi se ne prožmu. Poslužiti uz kuhani ili restani krumpir.
Nedjelja: Pečena raca s mlincima
Nedjeljni ručak u Međimurju nezamisliv je bez pečenja, a pečena raca (patka) s domaćim mlincima smatra se vrhuncem svečanog stola. Sočno meso i mlinci natopljeni masnoćom od pečenja stvaraju nezaboravan doživljaj.
Sastojci:
- 1 domaća patka (cca 2 kg)
- sol, papar
- 400 g domaćih mlinaca
Priprema:
- Pećnicu zagrijati na 180 °C.
- Patku dobro posoliti i popapriti izvana i iznutra. Staviti je u protvan za pečenje, podliti s malo vode i peći oko 2 do 2,5 sata. Tijekom pečenja patku povremeno podlijevati masnoćom koju pusti.
- Dok se patka peče, pripremiti mlince. Mince izlomiti na manje komade i preliti kipućom slanom vodom. Ostaviti ih nekoliko minuta da omekšaju, a zatim ih dobro ocijediti.
- Petnaestak minuta prije kraja pečenja, izvaditi patku iz protvana. U masnoću od pečenja umiješati ocijeđene mlince i vratiti sve zajedno u pećnicu da se zapeku.
- Pečenu patku narezati na komade i poslužiti uz tople mlince iz protvana.
Nadamo se da će vam ovaj jelovnik unijeti novu dozu inspiracije i pokazati da planiranje obroka može biti kreativan i zabavan proces. Kuhanje je više od puke potrebe, to je prilika za istraživanje, uživanje i stvaranje uspomena s najdražima. Dobar tek!
