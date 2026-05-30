TJEDNI JELOVNIK /

Ne znate što više kuhati? Isprobajte ovih sedam međimurskih jela za cijeli tjedan

Ne znate što više kuhati? Isprobajte ovih sedam međimurskih jela za cijeli tjedan
Foto: Pexels

Ovaj jelovnik nudi tek mali uvid u bogatstvo koje pruža tradicionalna međimurska kuhinja. Neka vam ovi recepti posluže kao inspiracija za usporavanje, okupljanje obitelji oko stola i uživanje u autentičnim okusima

30.5.2026.
7:45
Antonela Ištvan
Ubrzani tempo suvremenog života sve nas češće odvodi od kuhinje i jela koja su generacijama hranila obitelji. Međimurje, s duboko ukorijenjenom tradicijom skromne kuhinje, nudi bogatstvo okusa koji su jednostavni, zasitni i utješni.

Ovaj tjedni jelovnik zamišljen je kao pregled sedam tradicionalnih recepata, po jedan za svaki dan u tjednu, s ciljem da se u suvremeni dom vrate toplina i duh međimurskog obiteljskog stola. Riječ je o jelima koja počivaju na lokalnim namirnicama i provjerenim načinima pripreme, bez kompliciranja i nepotrebnih dodataka.

Foto: AI

Ponedjeljak: Pečene čurke s restanim krumpirom

Pečene čurke (krvavice) uz nezaobilazni restani krumpir, predstavljaju esenciju međimurske kuhinje. Ovo izdašno jelo grije dušu i tijelo te slavi tradiciju pripreme mesa, piše Taste Atlas.

Sastojci:

  • 4 para domaćih čurki (krvavica)
  • 1 kg krumpira
  • 2 veće glavice luka
  • 3-4 žlice svinjske masti
  • sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

  1. Krumpir oprati i skuhati u ljusci u slanoj vodi. Kuhani krumpir malo ohladiti, oguliti i narezati na ploške.
  2. Na dvije žlice masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i ne dobije zlatnu boju.
  3. Dodati narezani krumpir, posoliti, popapriti i sve zajedno pržiti ('restati') na jačoj vatri, povremeno miješajući, dok se krumpir ne zapeče i postane hrskav po rubovima.
  4. Pećnicu zagrijati na 200 °C. Čurke položiti u namašćeni lim za pečenje. Izbockati ih iglom na nekoliko mjesta kako ne bi pukle tijekom pečenja.
  5. Peći 20-30 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu boju i hrskavu koricu.
  6. Pečene čurke poslužiti vruće uz restani krumpir i salatu od kiselog zelja.

Foto: Pexels

Utorak: Hajdinska kaša sa svinjetinom i umakom od gljiva

Hajda, ili heljda, nekada je bila jedna od glavnih namirnica. U ovoj bogatijoj varijanti, spaja se s mekom svinjetinom i aromatičnim umakom od gljiva, stvarajući izdašan i cjelovit obrok.

Sastojci:

  • 200 g heljdine kaše
  • 300 g svinjskog buta ili filea, narezanog na kockice
  • 1 glavica luka
  • 20 g suhih gljiva (vrganja)
  • 2 žlice masti ili ulja
  • 150 ml kiselog vrhnja
  • 1 žlica brašna
  • sol, papar, svježi peršin

Priprema:

  1. Suhe gljive namočiti u toploj vodi 20-ak minuta. Heljdinu kašu oprati i skuhati u dvostrukoj količini posoljene vode (oko 15-20 minuta).
  2. Na masti popržiti sitno sjeckani luk. Kad postane staklast, dodati kockice svinjetine i pržiti dok ne dobiju boju sa svih strana.
  3. Ocijeđene gljive nasjeckati i dodati mesu. Kratko propirjati. Podliti s malo vode u kojoj su se namakale gljive. Posoliti, popapriti i dinstati na laganoj vatri dok meso ne omekša.
  4. U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s mesom i kratko prokuhati da se zgusne.
  5. Kuhanu heljdinu kašu poslužiti kao prilog uz umak od svinjetine i gljiva, posuto svježim peršinom.

Foto: Pexels

Srijeda: Temfani picek s trgancima

"Temfanje" je stari međimurski izraz za dinstanje, a ovako pripremljena piletina u gustom umaku od vrhnja, poslužena s domaćim trgancima, klasik je koji se pamti.

Sastojci:

  • 1 manje pile (oko 1,2 kg), narezano na komade
  • 2 glavice luka
  • 2 žlice masti
  • 1 žlica crvene mljevene paprike
  • 150 ml kiselog vrhnja
  • 1 žlica brašna
  • sol, papar
  • Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode

Priprema:

  1. Prvo zamijesiti tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Tijesto treba biti tvrđe. Ostaviti da odstoji.
  2. Na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodati komade piletine i zapeći ih sa svih strana.
  3. Posoliti, popapriti, dodati crvenu papriku i podliti s malo vode ili temeljca. Poklopiti i dinstati na laganoj vatri oko 45 minuta, dok meso ne omekša.
  4. U posebnom loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu.
  5. U zdjelici pomiješati kiselo vrhnje i brašno. Smjesu umiješati u umak s piletinom i kratko prokuhati da se zgusne.
  6. Poslužiti temfani picek s ocijeđenim trgancima.

Foto: Pexels

Četvrtak: Trganci sa slaninom i vrhnjem

Domaći trganci suština su međimurske tjestenine. U ovoj jednostavnoj, ali iznimno ukusnoj verziji, sljubljuju se s prepečenom domaćom slaninom i kremastim vrhnjem.

Sastojci:

  • Za trgance: 300 g glatkog brašna, prstohvat soli, cca 150 ml vode
  • 150 g dimljene slanine (špeka)
  • 1 manja glavica luka
  • 200 ml kiselog vrhnja
  • svježe mljeveni papar

Priprema:

  1. Zamijesiti tvrđe tijesto za trgance od brašna, soli i vode. Ostaviti da odstoji 20-ak minuta.
  2. U loncu zakuhati posoljenu vodu. Od tijesta trgati male komadiće (trgance) i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu.
  3. Dok se trganci kuhaju, slaninu narezati na kockice i popržiti u tavi da postane hrskava. Izvaditi slaninu sa strane, a na masnoći popržiti sitno sjeckani luk.
  4. Kada je luk zlatan, vratiti slaninu u tavu, dodati ocijeđene trgance i sve dobro promiješati.
  5. Maknuti s vatre, umiješati kiselo vrhnje i začiniti svježe mljevenim paprom. Odmah poslužiti.

Foto: Pexels

Petak: Pretepeni grah međimurski

Ovo krepko i jednostavno jelo na žlicu je hranilo generacije Međimuraca. Tradicionalni "pretep" (mješavina vrhnja, mlijeka i brašna) daje mu prepoznatljivu gustoću i blago kiselkasti okus.

Sastojci:

  • 300 g suhog graha
  • 2 režnja češnjaka
  • 1 lovorov list
  • 150 ml domaćeg vrhnja (kiselog)
  • 50 ml mlijeka
  • 1 žlica glatkog brašna
  • 1 žličica crvene mljevene paprike
  • sol, papar

Priprema:

  1. Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti i staviti kuhati u novu, hladnu vodu.
  2. Dodati nasjeckani češnjak, lovorov list, sol i papar. Kuhati na laganoj vatri dok grah potpuno ne omekša.
  3. U zdjelici glatko zamutiti vrhnje, mlijeko i brašno.
  4. Tako pripremljen pretep zasebno zagrijati u manjoj posudi, neprestano miješajući.
  5. Kada se smjesa zagrije, polako je uliti u lonac s kuhanim grahom i sve dobro promiješati.
  6. Kuhati sve zajedno još 10-ak minuta dok se jelo ne zgusne.

Foto: AI

Subota: Kiselo zelje s grahom i mesom

Vikend započinje jelom koje grije dušu i okuplja obitelj oko stola. Dinstano kiselo zelje s komadima suhog mesa i grahom duboko je ukorijenjeno u tradiciju kolinja, a njegov bogat i kiselkasto-dimljeni okus prava je okrjepa.

Sastojci:

  • 1 kg kiselog zelja (ribanog)
  • 250 g suhog graha
  • 500 g suhog mesa (rebra, slanina)
  • 1 veća glavica luka
  • 2-3 žlice masti
  • 1 žličica crvene mljevene paprike
  • 1 lovorov list
  • nekoliko zrna papra

Priprema:

  1. Grah namočiti preko noći. Sutradan ga ocijediti.
  2. Kiselo zelje probati pa po potrebi isprati pod hladnom vodom ako je prekiselo. Dobro ga ocijediti.
  3. U većem loncu na masti dinstati sitno sjeckani luk dok ne omekša.
  4. Maknuti s vatre, dodati crvenu papriku, promiješati pa odmah dodati ocijeđeno zelje. Kratko propirjati.
  5. Dodati grah, komade suhog mesa, lovorov list i papar u zrnu.
  6. Podliti vodom tek toliko da pokrije sve sastojke.
  7. Poklopiti i kuhati na laganoj vatri najmanje 2 do 2,5 sata, dok grah, meso i zelje potpuno ne omekšaju, a okusi se ne prožmu. Poslužiti uz kuhani ili restani krumpir.

Foto: AI

Nedjelja: Pečena raca s mlincima

Nedjeljni ručak u Međimurju nezamisliv je bez pečenja, a pečena raca (patka) s domaćim mlincima smatra se vrhuncem svečanog stola. Sočno meso i mlinci natopljeni masnoćom od pečenja stvaraju nezaboravan doživljaj.

Sastojci:

  • 1 domaća patka (cca 2 kg)
  • sol, papar
  • 400 g domaćih mlinaca

Priprema:

  1. Pećnicu zagrijati na 180 °C.
  2. Patku dobro posoliti i popapriti izvana i iznutra. Staviti je u protvan za pečenje, podliti s malo vode i peći oko 2 do 2,5 sata. Tijekom pečenja patku povremeno podlijevati masnoćom koju pusti.
  3. Dok se patka peče, pripremiti mlince. Mince izlomiti na manje komade i preliti kipućom slanom vodom. Ostaviti ih nekoliko minuta da omekšaju, a zatim ih dobro ocijediti.
  4. Petnaestak minuta prije kraja pečenja, izvaditi patku iz protvana. U masnoću od pečenja umiješati ocijeđene mlince i vratiti sve zajedno u pećnicu da se zapeku.
  5. Pečenu patku narezati na komade i poslužiti uz tople mlince iz protvana.

Nadamo se da će vam ovaj jelovnik unijeti novu dozu inspiracije i pokazati da planiranje obroka može biti kreativan i zabavan proces. Kuhanje je više od puke potrebe, to je prilika za istraživanje, uživanje i stvaranje uspomena s najdražima. Dobar tek!

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

