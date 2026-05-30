Jezive scene: Hrvatskom vozaču automobil prešao preko noge dan prije natjecanja

Nakon eksplozivnog otvaranja sezone, Donut International Cup vraća se u Zagreb. Najiščekivanija runda ovogodišnjeg prvenstva, Donut 9, održat će se 30. i 31. svibnja u Westgate Shopping Cityju kao jedinstveni spektakl.

Subota je donijela kvalifikacije, dok ćemo u nedjelju gledati glavni program. Na njemu ćemo vidjeti i Adriana Petričevića iako je doživio nezgodu u subotu. Naime, na svome Instagramu je Adri objavio pomalo zastrašujuću snimku kako mu automobil Tome Ostojića prelazi preko noge.

Djelovalo je vrlo bolno, Adri je morao sjesti, ali je na svome profilu napisao: "Dođite sutra na Donut vidjeti kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama". Tako da ga u nedjelju očekujemo na startu, a cijeli Donut 9 event možete gledati od 15 sati na platformi Voyo.

S obzirom na minimalne bodovne razlike, utrka u Westgateu mogla bi biti ključna za naslov. Mladi Solinjanin Toma Ostojić, nakon sjajnog drugog mjesta u Splitu, sada je pod pritiskom da potvrdi svoj talent. Konkurenciju mu zaoštrava iskusni Ivo Znaor, pobjednik splitske utrke. Tu je i miljenik publike i prošlogodišnji prvak Adrian Petričević koji traži iskupljenje nakon trećeg mjesta u Splitu. Račune će im pokušati pomrsiti i aktualni prvak Marko Brdek te uvijek opasni Nikola Ilić i Erik Janković.

