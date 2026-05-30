FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DONUT DRIFT /

Jezive scene: Hrvatskom vozaču automobil prešao preko noge dan prije natjecanja

Jezive scene: Hrvatskom vozaču automobil prešao preko noge dan prije natjecanja
×
Foto: Screenshot/Instagram/adrian_petricevic

Subota je donijela kvalifikacije, dok ćemo u nedjelju gledati glavni program

30.5.2026.
22:33
Sportski.net
Screenshot/Instagram/adrian_petricevic
VOYO logo
VOYO logo

Nakon eksplozivnog otvaranja sezone, Donut International Cup vraća se u Zagreb. Najiščekivanija runda ovogodišnjeg prvenstva, Donut 9, održat će se 30. i 31. svibnja u Westgate Shopping Cityju kao jedinstveni spektakl.

Subota je donijela kvalifikacije, dok ćemo u nedjelju gledati glavni program. Na njemu ćemo vidjeti i Adriana Petričevića iako je doživio nezgodu u subotu. Naime, na svome Instagramu je Adri objavio pomalo zastrašujuću snimku kako mu automobil Tome Ostojića prelazi preko noge.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

 

 

 

Djelovalo je vrlo bolno, Adri je morao sjesti, ali je na svome profilu napisao: "Dođite sutra na Donut vidjeti kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama". Tako da ga u nedjelju očekujemo na startu, a cijeli Donut 9 event možete gledati od 15 sati na platformi Voyo

S obzirom na minimalne bodovne razlike, utrka u Westgateu mogla bi biti ključna za naslov. Mladi Solinjanin Toma Ostojić, nakon sjajnog drugog mjesta u Splitu, sada je pod pritiskom da potvrdi svoj talent. Konkurenciju mu zaoštrava iskusni Ivo Znaor, pobjednik splitske utrke. Tu je i miljenik publike i prošlogodišnji prvak Adrian Petričević koji traži iskupljenje nakon trećeg mjesta u Splitu. Račune će im pokušati pomrsiti i aktualni prvak Marko Brdek te uvijek opasni Nikola Ilić i Erik Janković.

DONUT Drift 09 gledajte na Voyo 31. svibnja od 15 sati

Donut DriftDriftAdrian Petričević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike