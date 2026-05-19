Višestruki prvak Hrvatske: 'Prošle godine smo tu sve uzeli! Ljudi, dođite'

Nakon prve dvije runde DONUT međunarodnog kupa 2026., regionalna drift scena ulazi u možda i najuzbudljiviji dio sezone. Treća postaja prvenstva, DONUT 9, održava se 30. i 31. svibnja na West gate Cityju, gdje vozače i publiku očekuju potpuno novi izazovi, a to su novi layout staze, veliki broj regionalnih natjecatelja i posebna večernja atmosfera koja je prošle godine upravo ovu lokaciju pretvorila u jedan od vrhunaca sezone. Event možete gledati uživo na platformi Voyo.

Jedan od najboljih hrvatskih driftaša, višestruki hrvatski i regionalni prvak, Adrian Petričević nije najbolje počeo ovu sezonu, ali za to ima dobre razloge o čemu smo razgovarali uoči priprema za Westgate.

"Prošla sezona krenula je puno bolje od ove. Tada smo u prve četiri utrke uzeli četiri pobjede. Sada smo u prve četiri utrke uzeli jedno treće, jedno drugo mjesto i dva ispadanja u top 16, jedan put zbog mehaničkog kvara, a drugi puta zbog greške u vožnji. Nisam zadovoljan početkom, ali to je za očekivati s obzirom na novi auto i novi build od nule. Imamo nekih dječjih bolesti s mehanikom. Auto vozi drugačije od prošlog pa mi treba vremena da se naviknem pa da opet mogu imati svoje najbolje vožnje. Doći će to kroz koju utrku i opet ću biti u vrhu", kazao je Adri.

Sada se vraća na poligon West gatea gdje ostvarivao velike uspjehe.

"Prošle godine smo tamo ostvarili najbolji rezultat u karijeri gdje smo u istom vikendu osvojili prvo mjesto u državnom prvenstvu i ujedno osvojio državno prvenstvo ukupno. Uzeli smo prvo mjesto u internacionalnom prvenstvu također. Bili smo s Erikom Jankovićem u izravnoj borbi i bilo je presudno tko će biti bolji taj dan. To sam bio ja i tada sam osvojio sve što se može. Još je tada i kiša padala pa su se stvari zakomplicirale. Nadam se da sada neće biti kiše da možemo voziti na full gripu i punom brzinom.

Ima li promjena na stazi za ovu godinu?

"Luka je spominjao da će proširiti stazu, da će maknuti neka stabla pa će staza biti još zanimljivija."

Poruka pred West gate 30. i 31. svibnja?

"Imamo problem s autom nakon Čačka, pušta vodu u cilindar i sad moramo skidati glavu, pripremiti ga za natjecanje. Nadam se sličnom rezultatu kao prošle godine. Očekujem veći broj ljudi ove godine. Ljudi nas mogu gledati i na platformi Voyo i vjerujem da ćemo ostvariti dobar rezultat", zaključio je Adri Petričević.

DONUT 9 održava se 30. i 31. svibnja na Westgate Cityju. Subota je rezervirana za dolazak timova, tehničke preglede, treninge, drift taxi vožnje i kvalifikacije, dok će nedjelja donijeti glavne eliminacijske dvoboje.

U nedjelju se voze Top 32 eliminacije kroz format direktnih duela sve do finala, što tradicionalno donosi najveću količinu adrenalina jer svaki prolaz ili pogreška mogu značiti nastavak natjecanja ili kraj vikenda. Westgate City već je prošle godine pokazao koliko posebnu atmosferu može ponuditi.