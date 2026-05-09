Adrian Petričević izreko sudbonosno 'da': Svadba u Splitu postala hit na društvenim mrežama

Poznati hrvatski influencer i profesionalni drift vozač Adrian Petričević (26) oženio je svoju dugogodišnju partnericu Anju. Na društevnim mrežama podijelio je atmosferu s vjenčanja, a pratitelji su hvalili njihovu svadbu te vjenčanicu s velikom krinolinom.

Na Instagram pričama Adrian je objavio fotografiju kako on i Anja izlaze iz crkve i pokauju vjenčane prstene nakon što su izrekli sudbonosno "da". Objavio je i fotografije s ulica Splita gdje su svatovi u BMW vozilima zaustavljali promet tijekom slavlja.

Adrian je Anju zaprosio pod novogodišnjim vatrometom u Dubaiju.

"Ti si sve što sam ikad mogao zamislit da neka cura može imat i bit... Bog me sa tobom počastio za sve dobro što sam napravija u životu. Sretna vam Nova 2026. Mi ćemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav!", napisao je tada u objavi.

