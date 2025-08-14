Drama o kojoj bruji internet: Tko je kontroverzni splitski 'Mad Max' i zašto je postao tema broj jedan?

Splitska influencerica Ela Jerković (29) nedavno je na YouTubeu objavila video “Moj najveći gubitak… vremena” u kojem je prvi put progovorila o prekidu s bivšim dečkom, influencerom Adrianom Petričevićem (25), nakon šest godina veze. Video je najavila porukom “Neću više šutjeti” te je u njemu nazvala Adriana i pitala ga zašto joj je rekao da vrijedi “samo 70 posto”, na što je on odgovorio da je promijenio mišljenje. U međuvremenu, Adrian je započeo vezu s Anjom, koju oboje poznaju još iz osnovne škole, a dio pratitelja primijetio je fizičku sličnost s Elom. Prekid su objavili prošlog studenog, a Adrian je tada izjavio da želi mir, stabilnost i tradicionalnu obitelj te da se Ela ne uklapa u njegove standarde. No, Adrian je punio godinama i stupce crne kronike, a nekoliko puta završio je u zatvoru. Tko je Adrian - pogledajte u našoj galeriji.