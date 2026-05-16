OBITELJ MOLI ZA PONOĆ /

Tea si je skuhala kavu, uzela uniformu i krenula na posao u KB Dubravu pa nestala, majka: 'Ovo je noćna mora'

Tea si je skuhala kavu, uzela uniformu i krenula na posao u KB Dubravu pa nestala, majka: 'Ovo je noćna mora'
Foto: Nestali.hr

Kobnog jutra je uzela uniformu, spremila kavu u termosicu kad inače i krenula na posao. Ništa, navodi majka, nije upućivalo da bi nešto učinila

16.5.2026.
12:23
Dunja Stanković
Nestali.hr
Medicinska sestra Tea Turina (27) nestala je u srijedu, a očajna obitelj pokušava doznati što joj se dogodilo i moli za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njezinom pronalasku. 

Djevojka iz Popovače rođena je 1999. godine. Visoka je 170 centimetara, ima smeđu kosu, a u trenutku nestanka odvezla se u bijelom Nissan Noteu registracijskih oznaka KT 959 IU. 

Uzela je uniformu za posao i rano ujutro, oko 5.40 sjela u auto i zapustila se u Zagreb  gdje radi kao medicinska sestra u KB Dubrava, potvrdila je obitelj za Jutarnji list. 

Njezina majka kaže da se običan odlazak na posao pretvorio u noćnu moru. "Ona ima dijete od godinu i pol, kod kuće je sve u redu", ističe majka. 

Kobnog jutra je uzela uniformu, spremila kavu u termosicu kad inače i krenula na posao. Ništa, navodi majka, nije upućivalo da bi nešto učinila. 

Njezin nestanak vodi se u sisačko-moslavačkoj policiji, koja moli da joj se javite ako posjedujete bilo kakve informacije o djevojci. 

To možete učiniti u najbližoj policijskoj postaji, pozivom na 192 ili putem e-maila na [email protected].

NestaliPopovacaKb DubravaMedicinska SestraPolicija
