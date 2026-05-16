FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPAD NA STRANOG POMORCA /

Božinović o snimci premlaćivanja iz Rijeke: 'Svako nasilje je neprihvatljivo'

Božinović o snimci premlaćivanja iz Rijeke: 'Svako nasilje je neprihvatljivo'
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Primorsko-goranska policija izvijestila je ranije da snimka prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu te da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače

16.5.2026.
13:26
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu na Maclju da je svako nasilje neprihvatljivo te poručio da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost, komentirajući snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama.

Božinović je rekao kako policiji dosad nije bila poznata videosnimka događaja te da bi upravo ona mogla pomoći daljnjem kriminalističkom istraživanju.

"Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje tako da je ovo jedan novi moment i sada policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje”, rekao je Božinović.

Primorsko-goranska policija izvijestila je ranije da snimka prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu te da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine.

Ukrali mu novac

Prema policijskim podacima, napadnut je 25-godišnji strani državljanin, pomorac zaposlen na stranom brodu, kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac. Policija navodi da dosad nije imala saznanja o snimci te da lokacija događaja nije pokrivena videonadzorom.

Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke, objavila je policija.

O snimci koja se proširila društvenim mrežama izvijestili su i nacionalni mediji, navodeći kako se na videosnimci vidi da dvojica mladića rukama i nogama napadaju muškarca nakon što su ga srušili na tlo, dok mu jedan od napadača u jednom trenutku skače na prsa. Prema navodima medija, nakon toga muškarcu prilaze i dvije djevojke koje ga također udaraju nogama.

Davor BožinovićNapadStranacRijekaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike