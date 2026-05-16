UZNEMIRUJUĆE

Ovo je stravično! Širi se snimka brutalnog premlaćivanja stranca u Rijeci: Policija otkrila detalje

Foto: Screenshot Društvene mreže

Na snimci koja je šokirala javnost, mladići cipelare stranca na podu i više puta udaraju u glavu

16.5.2026.
10:43
J.S.
Društvenim mrežama proširila se stravična snimka brutalnog premlaćivanja stranca u Hrvatskoj. 

Na snimci dvojica mladića brutalno mlati stranca, a konstantno mu i nešto dobacuju. U društvu mladića čuje se i ženski glas. 

Snimku koja kola društvenim mrežama zbog brutalnosti je vrlo uznemirujućeg sadržaja te ju nećemo objaviti!

Policija: 'U tijeku je kriminalističko istraživanje'

Do sada nije bilo poznato kada i gdje je snimka snimljena, ali jutros oko 10.30 oglasila se PU primorsko-goranska čije priopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu.

Pri tome su ga ozlijedile i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke", stoji u priopćenju policije.

Uznemirujuća snimka

Na snimci koja je šokirala javnost, mladići cipelare stranca na podu i više puta udaraju u glavu. U jednom trenutku mu jedan od napadača s obje noge skače na prsa, a na tlu je sve puno krvi. 

Na snimci se čuje kako pretučenom strancu prilazi i jedna djevojka te viče na njega koji okrvavljen leži na tlu.

U centru Zagreba pretučen Filipinac

Podsjetimo, pozornost hrvatske javnosti prije nekoliko dana privukla je snimka napada mlade Matee O. na filipinskog turista u centru Zagreba. 

20-godišnja Matea O. divljački je mlatila i cipelarila 37-godišnjeg filipinskog turista u Ilici u Zagrebu. 

Nakon što se snimka proširila društvenim mrežama, policija ju je uhitila i dovela na prekršajni sud. Sud joj je odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

