Tajni život Edina Džeke: Pogledajte kako izgleda njegovo carstvo na Jadranu

Bosanski nogometni dijamant Edin Džeko nije samo ime koje odjekuje stadionima, već i čovjek čiji je život snažno vezan uz Hrvatsku. Njegova duboka ljubav prema Dubrovniku prerasla je u značajne poslovne pothvate i postala prava obiteljska luka, stvarajući priču koja daleko nadilazi sport.

Poslovno carstvo u srcu Jadrana

Džekina veza s Dubrovnikom potvrđena je kupnjom vile u Lapadu 2015. godine. No, nije stao na tome. U kolovozu 2021. sa suprugom Amrom te partnerima Sarah Čerkez i Arminom Hadžićem otvorio je restoran "Ezza". Smješten na atraktivnoj lokaciji kod Vrata od Ploča, u prostoru bivšeg restorana Takenoko, "Ezza Steak & Cocktail Bar" brzo je postao popularno odredište. "Dubrovnik je mjesto gdje sam se oduvijek osjećao kao kod kuće", izjavio je Džeko povodom otvaranja. To nije bio ni njegov prvi ugostiteljski izlet u gradu; s prijateljem Mihom Obradovićem je 2019. otvorio i nargila bar "Ritual".

Amra Džeko, oslonac i inspiracija

Edinov oslonac je supruga Amra Džeko (rođ. Silajdžić), uspješna manekenka i glumica iz Sarajeva. Svoju međunarodnu karijeru započela je sa samo 16 godina pobjedom na natjecanju Metropolitan Top Model u Francuskoj. Gradila je karijeru u Parizu i Los Angelesu, no zbog ljubavi se preselila u Europu. Vjenčali su se 2016. te imaju četvero djece: kćeri Unu, Daliju i Hanu te sina Danija. Amra iz prvog braka ima i kćer Sofiju.

Veza s Hrvatskom i podrška kolega

Džekina privrženost Hrvatskoj nadilazi ljetovanja i poslovanje. Nakon povijesnog plasmana BiH na Svjetsko prvenstvo, otvoreno je govorio o toj vezi. "U Hrvatskoj se osjećam kao kod kuće već gotovo 20 godina", rekao je, ističući Dubrovnik kao svoj drugi dom. Posebno je naglasio podršku koju je dobivao iz Hrvatske, otkrivši da su mu čestitali Luka Modrić, Ivan Perišić i Dominik Livaković. Smatra kako je takva uzajamna podrška pravi put za regiju. Svoju je vezu s državom potvrdio i stjecanjem hrvatskog državljanstva, vjerojatno zbog poslovnih razloga.

Kroz ulaganja, obitelj i javne istupe, Edin Džeko je pokazao da njegova priča uvelike nadilazi nogometne terene. To je priča o uspjehu i ljubavi te dubokom poštovanju prema gradu i zemlji koji su ga prigrlili.