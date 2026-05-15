Kiša pokvarila planove lijepim Riječankama s Korza: Ovako su se borile protiv ružnog vremena

Iako je već odavno stiglo proljeće te smo se nadali toplijem i sunčanom vremenu, još uvijek se borimo s padalinama i hladnim vremenom.

Dan je u Rijeci počeo suho pa su na Korzu snimljene brojne dame kako se šeću, no nerijetki odabir zatvorenih cipela, a čak i gumenih čizama, otkrili su da su Riječanke ipak naslutile da će dan završiti kišno. Naravno, tako je i bilo pa je poslijepodnevna šetnja ipak bila u društvu kišobrana.

Kako tvrdi naš reporter iz Rijeke: "Šetači su se razišli, a na gradskim ulicama zadržali su se samo oni koji su to baš morali."

U galeriji fotografija Hrvoja Skočića s riportal.net.hr pogledajte kako je izgledao petak u Rijeci.