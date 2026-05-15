Eksperti objavili popis: 'Ovo su najbolji SUV-ovi, evo zašto bismo ih kupili'

U današnjem automobilskom svijetu SUV modeli postali su gotovo nezaobilazan izbor, a razlozi njihove popularnosti su jasni. Kombinacija prostranosti, praktičnosti i sve boljih performansi učinila ih je dominantnim segmentom na tržištu.

Sve veća potražnja privukla je brojne proizvođače, pa su se među SUV modelima našla i luksuzna imena poput Aston Martina i Ferrarija, ali i tradicionalni proizvođači poput Mercedesa, BMW-a i Hyundaija.

Što je ponuda bogatija, izbor za kupce postaje veći, a britanski specijalizirani časopis Car magazine odlučio je testirati sve SUV modele trenutačno dostupne na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva te sastaviti listu najboljih preporuka – neovisno o vrsti pogona.

Ima svega

„Na ovoj listi nalaze se električni modeli poput Hyundai Ioniq 9, ali i visokoperformansni benzinski SUV-ovi poput Aston Martin DBX. Ovo je naš konačni popis najboljih SUV-ova“, navodi Car magazine.

Iz časopisa ističu kako njihov pregled obuhvaća sve što SUV segment danas nudi – od pravih 4x4 terenaca do luksuznih V12 modela čije performanse konkuriraju superautomobilima, ali i pristupačnijih opcija za širi krug kupaca.

Posebnu pažnju posvetili su i rastućem broju električnih SUV-ova, pa su na listu uključeni modeli različitih kategorija – od povoljnih crossovera do velikih SUV-ova sa sedam sjedala. Uz svaki model navedeni su i konkurenti koje vrijedi razmotriti prilikom kupnje.

