Prvi u Hrvatskoj testirali smo limuzinu od pet metara i 333 KS: Od cijene boli glava, ali vrijedi

Ako ste mislili da su Šveđani majstori samo za namještaj koji sastavljate uz upute na klingonskom i vječiti višak vijaka, pripremite se za šok. Stigao je Volvo ES90, električna limuzina koja je toliko napredna, tiha i udobna da ćete zaboraviti na sve svoje probleme, uključujući i onaj polurasklimani ormar u spavaćoj sobi. A najbolji dio?

Redakcija Net.hr-a imala je čast prva u Hrvatskoj isprobati ovu zvijer na struju koja nas je, najblaže rečeno, oborila s nogu. Naš testni model bio je raskošni Volvo ES90 Ultra s jednim motorom i produženim dosegom, čija cijena iznosi 85.570 eura.

Da, za te novce se možda može kupiti garsonijera, ali može li vas garsonijera lansirati do stotke za 6,6 sekundi uz osjećaj da lebdite na oblaku? Teško.

Dnevni boravak na kotačima, samo bolji

Prvo što vas udari kada sjednete u ES90 nije brutalno ubrzanje, već interijer. Volvo to naziva 'skandinavskim dnevnim boravkom' i, iskreno, nisu daleko od istine. Ovo je prostor u kojem biste rado proveli sate, čak i da se ne mičete s mjesta. Minimalistički dizajn, materijali koji su na dodir ugodni poput kašmirskog džempera i masivni, okomito postavljeni 14,5-inčni zaslon koji služi kao zapovjedni centar za sve - od navigacije do namještanja retrovizora.

Sve je podređeno osjećaju prostranosti i smirenosti. Unutrašnjost je presvučena u Nordico materijal, Volvovu zamjenu za kožu napravljenu od recikliranih PET boca i borove smole, a detalji od brezovog drveta daju toplinu koja je često strana modernim automobilima.

S dužinom od pet metara i međuosovinskim razmakom od nevjerojatna 3,1 metra, prostora ima u izobilju. Putnici straga imaju toliko mjesta za noge da se komotno može igrati partija šaha, a neki su iskustvo usporedili s vožnjom u prvoj klasi aviona ili čak "spaceshuttleu". Iako, valja primijetiti, zbog baterije smještene u podu sjedi se nešto više, s koljenima podignutim, što možda neće odgovarati svima na jako dugim putovanjima. S druge strane, sva četiri sjedala su grijana i ventilirana, a prednja imaju pet vrsti masaže, gdje još birate brzinu masaže te njezin intenzitet. Svaka masaža se gasi nakon 20 minuta. Nema tko nas nije zatražio za barem jednu masažu. Genijalno!

Prtljažnik nudi 464 litre, što je manje od nekih konkurenata poput BMW-a i5, ali zahvaljujući petim vratima pristup je odličan i praktičnost je veća nego kod klasičnih limuzina. Tu je i mali prednji prtljažnik, takozvani 'frunk' kapaciteta 27 litara, dovoljan za kabele za punjenje.

Tiha rapsodija na struju

Sjedate, polugicu iza volana stavljate u D i... ništa. Apsolutna tišina. To je ljepota električne vožnje, a ES90 ju je doveo do savršenstva. Naš testni model, Single Motor Extended Range, na stražnje kotače isporučuje 333 konjske snage, što je i više nego dovoljno da svaku vožnju pretvori u tihu, ali moćnu rapsodiju. Dojam je da ubrzava i brže od tvornički deklariranih 6,6 sekundi do 100 km/h, no ne radi to na agresivan, već na potpuno uglađen, "effortless" način. Takvu lakoću vožnje zaista još nismo iskusili.

Ovaj automobil nije sportaš koji će vam izbiti bubrege na svakoj rupi; njegova misija je komfor. Ultra oprema donosi fantastičan zračni ovjes s dvostrukim komorama koji neravnine na cesti pegla kao da ne postoje. A što reći za kotače? Ogromni, čak 22 cola, s time da su zadnji gume šire od prednjih. Red je red...

ES90 doslovno klizi cestom, a izolacija od buke vjetra i ceste je na razini najskupljih limuzina na tržištu. U zavojima se osjeti njegova masa od 2,4 tone, no ležanje je sigurno i predvidljivo. Upravljač je lagan i precizan, idealan za opušteno krstarenje, a ne za obaranje rekorda na stazi.

Snaga, 'sok' i stanka za kavu

Ispod poda se krije baterija od 92 kWh koja, u kombinaciji s naprednom 800-voltnom arhitekturom, osigurava da nećete kampirati pored punjača. Službeni WLTP doseg je preko 600 kilometara, a kako pokazuju i drugi testovi, u stvarnim uvjetima možete računati na vrlo solidnih 450 do 500 kilometara.

No, pravi adut ES90 je brzina punjenja. Zahvaljujući 800V tehnologiji, na superbrzom punjaču može povući do 350 kW snage. U prijevodu, od 10 do 80 posto kapaciteta napunit će se za oko 22 minute - taman dovoljno za kavu i kroasan.

To potpuno mijenja percepciju putovanja električnim automobilom.

Švedski anđeo čuvar

Naravno, Volvo ne bi bio Volvo da ES90 nije krcat sigurnosnom opremom. Sustav nazvan 'Safe Space Technology' koristi vojsku senzora: pet radara, sedam kamera i dvanaest ultrazvučnih senzora. Automobil neprestano skenira okolinu, uočava prepreke čak i u potpunom mraku i proaktivno reagira kako bi spriječio sudar.

Unutra, napredni sustav prati vozača i pazi da ne postane umoran ili dekoncentriran. Ako sustav primijeti da nešto nije u redu, može samostalno usporiti, zaustaviti vozilo i pozvati pomoć. To je sigurnost na švedski način. A tek panoramski monokromatski krov koji se jednim pritsikom gumba 'zamagljuje' i 'odmagljuje'. Dojam luksuza još jače raste.

No, kao i svaki moderni automobil, i ES90 ima svoje mušice. Gotovo svim funkcijama upravlja se preko centralnog zaslona. Želite podesiti retrovizore? Zaslon. Volan? Zaslon. To može biti frustrirajuće, pogotovo u vožnji, i zahtijeva period navikavanja. Jedina ozbiljnija zamjerka koju bismo mogli uputiti je ograničen pogled straga.

Stražnje staklo je prilično usko, ali uz kamere od 360 stupnjeva i sve moguće senzore, taj pogled vam realno nije ni potreban.

Volvo ES90 je stigao u Hrvatsku i postavio ljestvicu jako visoko. To je automobil za one koji cijene vrhunsku udobnost, naprednu tehnologiju i opuštajuću tišinu, a istovremeno žele vozilo koje izgleda kao da je pobjeglo sa seta nekog futurističkog filma.

On nudi jedno sasvim drugačije, profinjenije iskustvo vožnje. I da, s ponosom možemo reći da smo ga prvi u Hrvatskoj testirali i ostali potpuno - oduševljeni.