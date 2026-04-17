Švedska perjanica stigla u Hrvatsku: Moćna limuzina ima pet metara i 680 KS, a znamo i cijene!

Volvo je u petak na zagrebačkom Jarunu predstavio potpuno novi ES90 – električnu limuzinu koja cilja redefinirati premium segment i spojiti luksuz, sigurnost i svakodnevnu praktičnost u jednom vozilu.

Riječ je o modelu koji otvara novu eru za švedski brend, s naglaskom na elektrifikaciju, naprednu tehnologiju i fleksibilnost za moderan način života.

Novi ES90 donosi elegantan, aerodinamičan izgled s coupe linijom krova i praktičnim hatchback rješenjem, što ga čini znatno funkcionalnijim od klasičnih limuzina. Automobil je dug čak 5 metara, uz međuosovinski razmak od 3,1 metar, što osigurava iznimnu prostranost u kabini.

Posebno se ističu nova generacija 'Thor’s Hammer' LED svjetla, zatvorena prednja maska s integriranim radarom, aktivni aerodinamički elementi, te veliki panoramski stakleni krov.

Elektrifikacija i snaga do 680 konja

ES90 je razvijen na SPA2 platformi i koristi 800-voltnu tehnologiju, što omogućuje brzo punjenje i veću učinkovitost.

Kupci će moći birati između više verzija:

Single Motor (stražnji pogon)

333 KS (245 kW)

0–100 km/h za oko 6,9 sekundi

Twin Motor (AWD)

do 456 KS (330 kW)

0–100 km/h oko 5,5 sekundi

Twin Motor Performance

čak 680 KS (500 kW)

0–100 km/h za samo 4,0 sekunde

Sve verzije imaju elektronički ograničenu maksimalnu brzinu od 180 km/h.

Baterije dolaze u dvije veličine:

92 kWh (do ~650 km WLTP)

106 kWh (do ~700 km WLTP)

Zahvaljujući 800V tehnologiji, moguće je dobiti do 300 km dosega za samo 10 minuta punjenja.

U unutrašnjosti dominira digitalno iskustvo: veliki 14,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir, Google sustavi (Maps, Assistant, Play Store), Apple CarPlay i Android Auto, a posjeduje i digitalni ključ za otključavanje putem mobitela.

Interijer kao dnevni boravak

Volvo interijer opisuje kao “skandinavski dnevni boravak” – minimalistički, prozračan i održiv.

Korišteni su reciklirani i bio-temeljeni materijali, FSC certificirano drvo, napredni audio sustavi do 1.610 W, putnici mogu uživati u ventiliranim i masažnim sjedalima, četverozonskoj klimi te sustavu koji filtrira do 99,9% štetnih čestica iz zraka.

Sigurnost na razini iznad čovjeka

Volvo i dalje stavlja sigurnost na prvo mjesto. ES90 koristi čak sedam kamera, pet radara i 12 senzora. Sustav prati vozača i okolinu te može reagirati u slučaju umora, distrakcije ili opasnosti – pa čak i samostalno zaustaviti vozilo i pozvati pomoć.

Praktičan unatoč luksuzu

Osim luksuza, ES90 donosi i visoku razinu praktičnosti: Nudi prostrani prtljažnik koji se micanjem stražnje klupe može proširiti na 733 litre, ima dodatni prednji spremnik (frunk), te fleksibilna stražnja sjedala

Cijene: Koliko stoji novi Volvo ES90?

Volvo je objavio i početne cijene za europsko tržište:

ES90 Single Motor Extended Range Core – 73.040 €

ES90 Single Motor Extended Range Plus – 78.751 €

ES90 Single Motor Extended Range Ultra – 85.570 €

ES90 Twin Motor Plus – 84.048 €

ES90 Twin Motor Ultra – 90.870 €

ES90 Twin Motor Performance Ultra – 96.741 €

Novi Volvo ES90 jasno pokazuje ambiciju brenda da dominira premium električnim segmentom. Kombinacija luksuza, napredne tehnologije i sigurnosti stavlja ga među najozbiljnije konkurente u klasi.

