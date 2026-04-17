Transformacija Ane Nikolić: Od 'najveće srpske zvijezde' do potpunog sloma i poniženja

Životni put srpske glazbenice Ane Nikolić pun je uspona i padova. Danas 47-godišnja glazbenica svoju je karijeru započela kao jedna od najvećih srpskih glazbenih uzdanica: širu popularnost stekla je 2003. na Beoviziji s pjesmom ''Januar'', a tri godine nakon na Beoviziju je stigla s pjesmom ''Romale romali''.

Pjesma "Romale romali", prema pisanju Kurira, navodno je nastala upravo za to glazbeno natjecanje, a priča se i da ju je Ana Nikolić tada platila oko 30.000 eura, iznos koji se i danas spominje kao jedan od najvećih za otkup pjesme.

Regionalnu glazbenu scenu zadužila je pjesmama "Džukelo", "Mišo moj", "Milion dolara" te mnogim drugim pjesmama koje je uredno objavljivala sve dok nisu nastali problemi u ljubavnoj vezi s reperom Stefanom Đurićem Rastom.

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta započeli su svoju vezu koja je brzo privukla veliku pažnju javnosti zbog njihove popularnosti na regionalnoj glazbenoj sceni. Vjenčali su se 2016. godine i u braku su dobili kćer Taru, koja je postala središte njihovog zajedničkog života. Međutim, iako su u početku djelovali skladno i kreativno povezano, njihova je veza s vremenom postala turbulentna te su se razišli i razveli.

Posljednjih mjeseci glazbenica se u medijima pojavljuje u kontekstu ljubavne priče s Goranom Ratkovićem Ralom, glazbenim producentom s kojim se često svađa i miri, a njihove svađe eskalirale su i do zabrane prilaska.

Također, Nikolić se zamjerila i svojim susjedima u Vozdovcu koji prigovaraju kako je Nikolić glasna te kako balkon koristi kao odlagalište starog namještaja koji navodno ne želi ukloniti.